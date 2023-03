Vừa thua trận với Liverpool, Mohamed Salah tiếp tục nhận tin không vui từ quê nhà

Theo trang báo Al-Ahram, trong lúc đi ngang qua căn biệt thự, cháu trai của Mohamed Salah đã phát hiện một cửa sổ đang mở. Ngay lập anh đã nghi ngờ và gọi cho cảnh sát để tiến hành điều tra vụ việc. Khi vào bên trong, đồ đạc trong căn biệt thự rất lộn xộn và nhiều thiết bị điện tử đã bị đánh cắp.

Hiện cơ quan điều tra đang xem xét các đoạn video trên đường dẫn đến căn biệt thự của tiền đạo người Ai Cập. Đồng thời, họ cũng đang lấy lời khai những nhân viên bảo vệ an ninh tại khu vực này. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có ai ở bên trong và cảnh sát đã nhanh chóng thông báo đến Mohamed Salah.

Một nguồn tin đã nói với trang Al-Ahram: “Các camera giám sát xung quanh đang được dỡ bỏ và các nhân viên an ninh chịu trách nhiệm bảo vệ nơi này đang bị thẩm vấn. Cơ quan an ninh đang tăng cường nỗ lực để giải quyết vụ việc và các biện pháp an ninh cần thiết cũng đã được thực hiện".

Văn phòng công tố ở Cairo xác nhận họ cũng đã bắt đầu điều tra vụ đột nhập.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá, Mohamed Salah có nhiều tác động tích cực đến quê hương của mình như giúp đỡ rất nhiều cho các dự án từ thiện, đặc biệt là quê hương Nagrig, nơi xuất thân của cầu thủ Liverpool.

Cầu thủ 30 tuổi hiện đang tập trung cùng với Liverpool để chuẩn bị cho trận đấu lượt về Champions League với đối thủ Real Madrid. Ở trận đấu lượt đi, The Kop đã thất bại với tỷ số 2-5 ngay trên sân nhà Anfield. Vào tối thứ bảy, Salah cũng đó có một màn trình diễn thất vọng khi anh là người đá hỏng quả phạt đền trong trận thua 0-1 của “Lữ đoàn đỏ” trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Bournemouth.

Salah vừa có màn trình diễn thất vọng trước Bournemouth AFP

Dự kiến, sau khi tham gia trận đấu trên đất Tây Ban Nha, đội trưởng của đội tuyển Ai Cập sẽ về nước vào tuần tới. Anh sẽ góp mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia nước này đối đầu với Malawi ở vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi.