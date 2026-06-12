Vừa tiếp sức mùa thi cho thí sinh, vừa chạy đua với kỳ thi của mình

Trong mùa Tiếp sức mùa thi 2026, bên cạnh hình ảnh thí sinh tất bật vào phòng thi, có một hình ảnh khác cũng khiến nhiều người dừng lại thật lâu.

Đó là hình ảnh tình nguyện viên áo xanh tranh thủ mở tập vở, cầm máy tính, cúi đầu ôn bài ngay tại điểm thi.

Tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM), hình ảnh một nữ sinh viên cặm cụi ôn bài trong lúc chờ thí sinh thi xong khiến nhiều người thích thú.

Cô bạn tóc ngắn khẽ vén tóc, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy, tay bấm máy tính. Bên cạnh, một tình nguyện viên khác lặng lẽ che dù cho bạn học bài giữa cái nắng oi ả.

Nữ sinh Trường ĐH Ngân hàng tranh thủ ôn bài giữa trời nắng nóng ẢNH: AN VY

Nữ sinh viên ấy là Nguyễn Phạm Bảo Ngọc, sinh viên năm 1 Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Ngọc cho biết sắp tới bạn có bài thi nên phải tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để ôn tập.

"Ôn thi vậy chớ tụi mình ham vui lắm. Năm ngoái, mình cũng từng là thí sinh, từng được các anh chị tình nguyện viên cổ vũ nên thấy rất thích. Vì vậy, năm nay, khi trở thành tình nguyện viên, mình cũng hào hứng đón các thí sinh như thế. Mình còn có thêm nhiều người bạn mới", Ngọc chia sẻ.

Huỳnh Phương Uyên, Chỉ huy trưởng đội hình Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, xác nhận không ít tình nguyện viên đã mang theo tập vở, tài liệu để tranh thủ ôn bài trong lúc điểm trực thưa thí sinh. Theo Uyên, bài vở ở trường vẫn căng thẳng, lịch thi giữa kỳ cận kề nên các bạn phải tự xoay xở.

"Là chỉ huy trưởng, mình phải di chuyển linh hoạt giữa 3 điểm trường. Lo cho hoạt động là vậy, nhưng trong lòng cũng lo bài thi của mình. Tối về nhà, mình lại mở tập ra ôn tiếp để vừa làm tốt Tiếp sức mùa thi, vừa không bỏ bê việc học", Uyên kể.

Đội hình tình nguyện dễ thương đến từ Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ẢNH: AN VY

Trong 3 điểm trường phụ trách, Uyên nhớ nhất điểm Trường THPT Dương Văn Thì (TP.HCM). Tại đây, có thí sinh ở trường gần đó đi nhầm sang điểm thi. Phát hiện sự việc, các tình nguyện viên nhanh chóng hỏi han, trấn an rồi chỉ dẫn thí sinh đến đúng điểm thi.

"Tiếp sức cho thí sinh trường bạn cũng vui lắm. Miễn sao các em đến đúng phòng thi, kịp giờ là tụi mình nhẹ lòng", Uyên nói.

Che nắng, che mưa, tiếp thêm năng lượng cho thí sinh sau khi thi xong ẢNH: AN VY

Với Hoàng Thị Yến Nhi, điểm phó đội hình, kỷ niệm khó quên nhất là chiều 10.6, khi trời bất ngờ mưa lớn. Trong cơn mưa tầm tã, một thí sinh không may bị té xe. Nhóm Tiếp sức mùa thi lập tức chạy đến che dù, dìu em vào phòng y tế để băng bó.

"Hiện tại tụi mình cũng đang trong thời gian thi giữa kỳ. Lúc rảnh, các bạn tranh thủ ôn thi, làm bài tập ngay tại điểm trực. Có hôm vừa cất tập vở vào là phải chạy ra hỗ trợ thí sinh liền", Nhi kể.

Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi hết lòng vì thí sinh ẢNH: AN VY

Không chỉ sinh viên đại học, nhiều học sinh THPT cũng tham gia Tiếp sức mùa thi với tâm thế đặc biệt. Đó là hôm nay hỗ trợ anh chị, năm sau chính mình sẽ bước vào kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM), Lê Thanh Đức, Bí thư Đoàn Trung tâm GDTX - GDNN Thủ Đức, cho biết đội hình đã chuẩn bị nước uống, bút, quạt và cả xe máy để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh nếu xảy ra tình huống quên giấy tờ.

Đức kể, có thí sinh quên căn cước, trong lúc chờ đợi người nhà thí sinh mang lên, các bạn tình nguyện viên vừa che dù giữa trời nắng, vừa động viên bạn ấy bình tĩnh. Thời tiết nóng đến mức có bạn mải quạt cho thí sinh đến gãy cả quạt.

Đội Tiếp sức mùa thi đến từ Trung tâm GDTX - GDNN Thủ Đức ẢNH: AN VY

"Năm tới, các thành viên trong đội tình nguyện cũng lên lớp 11, lớp 12 rồi cũng trở thành thí sinh. Đi Tiếp sức mùa thi từ bây giờ giúp chúng mình hiểu hơn áp lực của kỳ thi và thấy các anh chị đã vất vả ôn tập như thế nào", Đức nói.

Chu Nguyễn Tiến, học tại Trung tâm GDTX - GDNN Thủ Đức, cho biết điều khiến em vui nhất là được làm quen với nhiều anh chị, được gửi lời chúc thi tốt đến thí sinh trước giờ vào phòng thi.

Nguyễn Khánh Linh, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), cũng lần đầu tham gia Tiếp sức mùa thi. Là học sinh lớp 11, Linh nói rằng chỉ một năm nữa thôi, em sẽ đứng ở vị trí của các anh chị hôm nay.

Với các bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ, mùa Tiếp sức mùa thi giúp các bạn học được nhiều điều thú vị ẢNH: AN VY

"Không chỉ cho đi, mà em còn tiếp thêm năng lượng rất nhiều. Chỉ cần anh chị cười là tụi em vui rồi…", Linh nói.