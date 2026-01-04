Vừa xong bữa đã vội rót ngay tách trà: Điều gì xảy ra cho cơ thể?

Sau đây, cô Amy Brownstein, chuyên gia dinh dưỡng, đang làm việc tại Mỹ, sẽ lý giải và đưa ra lời khuyên tốt trong việc uống trà sau khi vừa ăn xong.

Mặc dù uống trà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, các hợp chất có trong trà có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt của cơ thể.

Đặc biệt với người có nguy cơ thiếu sắt, chuyên gia Amy Brownstein khuyến cáo nên uống trà đen, trà xanh hoặc trà thảo mộc cách bữa ăn ít nhất 1 giờ.

Các hợp chất có trong trà có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt của cơ thể Ảnh: AI

Vì sao trà làm giảm hấp thu sắt?

Các bằng chứng khoa học cho thấy trà có thể làm giảm tới 90% khả năng hấp thu sắt tại ruột. Nguyên nhân chính bao gồm:

Polyphenol: Trà chứa polyphenol - các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe, nhưng đồng thời ức chế sự hấp thu sắt từ thực vật.

Tanin: Tanin là một dạng polyphenol có nhiều trong trà. Chúng gắn với sắt trong thực vật tạo thành các phức hợp mà ruột không thể phân giải và hấp thu.

Trà càng đậm càng ảnh hưởng: Thời gian hãm và lượng trà ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol. Trà hãm trong thời gian ngắn hoặc pha loãng chứa ít polyphenol hơn, nhưng ngay cả trà nhạt vẫn có thể ảnh hưởng đến hấp thu sắt.

Loại trà nào ảnh hưởng đến hấp thu sắt?

Trà thảo mộc: Tất cả các loại trà đều chứa polyphenol, vì vậy trà thảo mộc và trà dược liệu cũng có thể làm giảm hấp thu sắt.

Trà xanh: Polyphenol trong trà xanh (catechin) cũng làm giảm hấp thu sắt. Các nghiên cứu cho thấy uống nhiều trà xanh có nồng độ ferritin trong máu thấp hơn - dấu hiệu dự trữ sắt thấp.

Trà có hàm lượng tanin khác nhau: Trà đen chứa nhiều tanin nhất, trà xanh thấp nhất, còn trà ô long nằm ở mức trung bình.

Hồng trà: Nghiên cứu cho thấy loại trà này làm giảm hấp thu sắt từ viên bổ sung ferric chloride hoặc ferrous sulfate từ 60 - 90%.

Uống trà vào thời điểm nào để hạn chế ảnh hưởng đến sắt?

Thường xuyên uống trà ngay sát bữa ăn làm tăng nguy cơ thiếu sắt. Nghiên cứu cho thấy trà làm giảm hơn 85% khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm tăng cường sắt ở phụ nữ, kể cả người có và không thiếu máu do thiếu sắt.

Nếu uống trà thường xuyên, hãy uống cách xa bữa ăn ít nhất 60 phút. Tác dụng ức chế của trà có thể biến mất sau khoảng 1 giờ.

Uống trà 1 giờ trước bữa ăn hoặc trước khi uống viên sắt có thể tăng gấp đôi khả năng hấp thu sắt.

Uống trà 1 giờ sau bữa ăn giúp hấp thu sắt tăng hơn 1,5 lần, theo Verywell Health.

Ngay cả người thiếu máu do thiếu sắt cũng không cần tránh hoàn toàn trà. Thay vào đó, hãy uống trà đúng thời điểm và kết hợp thực phẩm giàu sắt với nguồn vitamin C như bông cải xanh, kiwi, cam quýt, dâu tây, ớt chuông đỏ và xanh để tăng khả năng hấp thu.

Nhìn chung, khi dùng ở mức độ vừa phải và đúng cách, trà là một phần của chế độ ăn lành mạnh.