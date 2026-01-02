Thận yếu: Uống trà liệu có tốt?

Sau đây, các chuyên gia tại Viện Dinh dưỡng dành cho bệnh thận (Kidney Nutrition Institute - viết tắt là KNI) sẽ phân tích các loại trà khác nhau và những điểm cần lưu ý cho sức khỏe thận.

Trà là thức uống được tiêu thụ nhiều trên thế giới. Các loại trà phổ biến bao gồm trà đen, trà xanh, trà ô long và trà trắng. Các loại trà này đều chứa caffeine.

Trong đó, trà đen, trà xanh và trà ô long đã được biết đến rộng rãi nhờ hương vị và các đặc tính có lợi cho sức khỏe.

Trà có thể là một phần lành mạnh trong chế độ ăn của người bệnh thận Ảnh: AI

Lợi ích của việc uống trà đối với thận

Uống trà mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Trước hết, trà góp phần vào lượng chất lỏng nạp vào cơ thể, hỗ trợ mục tiêu bù nước hằng ngày. Và nhu cầu về nước ở mỗi người - kể cả người bệnh thận - là khác nhau, tùy thuộc vào mức độ hoạt động, chức năng thận, thuốc men, tình trạng sức khỏe, khí hậu và trọng lượng cơ thể, theo trang tin sức khỏe Kidney Nutrition Institute.

Trà đặc biệt có lợi cho những người đang cố gắng giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết để bảo vệ thận. Ngoài ra, trà còn là nguồn giàu polyphenol - các hợp chất sinh học có tác dụng chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư và béo phì.

Trà nào phù hợp cho người bệnh thận?

Các chuyên gia cho biết người bệnh thận có thể dùng 3 loại trà sau:

Trà đen. Chứa ít caffeine - khoảng 50 mg mỗi ly 240 ml, nhưng lại giàu oxalat - yếu tố có thể góp phần hình thành sỏi thận. Thời gian hãm trà càng lâu, lượng oxalat càng cao. Một ly trà đen chứa khoảng 90 mg kali, được xem là thấp, nhưng nếu uống nhiều ly trong ngày thì kali có thể tích lũy. Trà đen hầu như không chứa natri và phốt pho. Các chuyên gia tại KNI kết luận: Trà đen có thể dùng được, nhưng người có nguy cơ sỏi thận hoặc mắc bệnh thận đa nang cần lưu ý oxalat.

Trà xanh. Chứa ít caffeine, ít kali hơn trà đen, không chứa phốt pho và chỉ khoảng 2 mg natri. Trà xanh có mức oxalat thấp, thường dưới 2 mg mỗi ly. Trà xanh chứa polyphenol EGCG có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm và stress oxy hóa - 2 đặc điểm quan trọng của bệnh thận mạn. EGCG hiện đang được nghiên cứu trong các bệnh lý thận.

Các chuyên gia tại KNI kết luận: Trà xanh là loại trà thân thiện với thận, nhưng cần thận trọng với matcha vì chứa nhiều caffeine, kali và oxalat hơn; lưu ý nếu đang dùng thuốc chống đông máu warfarin.

Trà ô long. Có hàm lượng caffeine và kali ở mức giữa trà xanh và trà đen, tùy cách chế biến. Trà ô long có lượng oxalat thấp và được xem là an toàn cho người bệnh thận đa nang.

Tóm lại, trà có thể là một phần lành mạnh trong chế độ ăn của người bệnh thận, miễn là lựa chọn đúng loại và uống với lượng phù hợp, theo Kidney Nutrition Institute.