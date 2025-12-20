Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vùng biển 9 tỉnh từ Gia Lai đến Cà Mau gió mạnh, sóng cao 4 m

Phan Hậu
Phan Hậu
20/12/2025 07:11 GMT+7

Thời tiết ở vùng biển 9 tỉnh từ Gia Lai đến Cà Mau hôm nay sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m có thể gây nguy hiểm đối với tàu, thuyền.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về thời tiết xấu với gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Vùng biển 9 tỉnh từ Gia Lai đến Cà Mau gió mạnh, sóng cao 4 m- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết vùng biển bắc Biển Đông, từ Gia Lai đến Cà Mau có gió mạnh, sóng lớn có thể gây ra nguy hiểm với tàu, thuyền

ẢNH: VNDMS

Hiện nay, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo trong ngày và đêm mai 21.12, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m. 

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, cao nhất 23 - 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

dự báo thời tiết hôm nay Mưa giông Biển Đông
