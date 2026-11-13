Vùng ngập lụt ở Gia Lai: 'Mưa kéo dài là nhét đồ đạc vào túi ni lông'

Ngày 13.11, sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ tại một số khu vực phía đông tỉnh Gia Lai bắt đầu rút. Tại những nơi bị ngập, người dân trở về nhà dọn dẹp bùn đất, khôi phục sinh hoạt. Các trường học cũng huy động giáo viên tổng vệ sinh, giặt giũ đồ dùng, khử khuẩn phòng học để chuẩn bị đón học sinh.

Người dân trở về nhà, khẩn trương dọn dẹp bùn đất sau nhiều ngày mưa lớn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau 2 ngày ở khu trú tránh, gia đình ông Hoàng Ngọc Trưởng (47 tuổi, ở khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc) trở về nhà, bắt tay dọn lớp bùn đất do nước lũ để lại.

Ông Trưởng cho biết, đợt ngập năm nay có mực nước thấp hơn năm ngoái nhưng vẫn tràn vào nhà khoảng 20 cm, để lại lớp bùn dày khoảng 1 cm trên nền nhà. Nhờ chủ động ứng phó, gia đình ông hạn chế được thiệt hại về tài sản.

Rút kinh nghiệm từ những trận lụt lịch sử trước đây, khi thấy mưa kéo dài, gia đình ông dùng túi ni lông bọc tủ lạnh, tivi, kê cao đồ đạc. Khi nước dâng sát sân, cả nhà đóng cửa và di chuyển đến nơi trú tránh.

"Mùa mưa năm nào cũng ngập nên quen rồi. Cứ thấy mưa kéo dài là nhét đồ đạc vào túi ni lông rồi cột lại cho chắc. Nước ngấp nghé ngoài sân thì đóng cửa nhà rồi đưa nhau đi trú tránh", ông Trưởng nói.

Nước lũ rút để lại lớp bùn dày khoảng 1 cm trên nền nhà dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trường học khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn

Không chỉ người dân, giáo viên tại nhiều trường học cũng đang tất bật khắc phục hậu quả ngập lụt. Tại Trường mầm non Quy Nhơn Bắc, trong tổng số 12 điểm trường, có 2 điểm ở khu phố 1 và khu phố 3 bị nước tràn vào sau nhiều ngày mưa lớn.

Bà Thái Thị Minh Thư, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường hiện có 730 trẻ tại 12 điểm trường. Trong đợt mưa lũ này, nước dâng khiến 2 điểm trường bị ngập, có nơi nước tràn vào lớp học khoảng 30 cm.

Ngay khi nước rút, nhà trường huy động hơn 30 cán bộ, giáo viên tổng vệ sinh, cào bùn, rửa nền lớp học; đồng thời giặt giũ giường, vệ sinh đồ dùng dạy học và khử khuẩn để chuẩn bị đón trẻ trở lại. Riêng điểm trường khu phố 3, lớp ghép có 21 trẻ đã phải nghỉ học 3 ngày do mưa lớn kéo dài.

Cô Lê Thị Thanh Kiều giặt giũ giường, vệ sinh đồ dùng để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cô Lê Thị Thanh Kiều, giáo viên tại điểm trường khu phố 3, cho biết rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ năm 2025, trước khi nước dâng, giáo viên đã chủ động kê cao bàn ghế, thiết bị và đồ dùng dạy học. Nhờ vậy, tài sản của trường không bị thiệt hại.

Sau khi nước rút, giáo viên phối hợp với khu phố khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn lớp học, cố gắng hoàn tất các phần việc để sớm đón trẻ trở lại.

Tại Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông), mưa lớn cũng khiến sân trường ngập, nước tràn vào các lớp học, buộc 948 học sinh phải nghỉ học trong 2 ngày qua.

Ông Nguyễn Văn Tho, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết sáng 13.11, khi nước rút, toàn bộ cán bộ, giáo viên được huy động dọn bùn đất, quét rác. Nhà trường đồng thời phối hợp Trạm Y tế xã phun thuốc khử khuẩn khuôn viên và phòng học.

Việc tổ chức dạy học sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn cho học sinh.

Giáo viên Trường mầm non Quy Nhơn Bắc vệ sinh đồ dùng dạy học sau khi nước lũ rút ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gần 1.900 nhà bị ngập, cô lập do mưa lũ

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Gia Lai, đến sáng 12.11, toàn tỉnh có 16.783 học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt.

Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 15 giờ ngày 12.11, toàn tỉnh có khoảng 1.857 nhà bị ngập, cô lập và 5 nhà bị tốc mái. Các địa phương đã di dời, sơ tán 175 hộ với 516 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Mưa lũ còn gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, ngầm tràn; làm sạt lở, hư hỏng một số công trình giao thông như quốc lộ 1D, cầu Suối Bà Lương, đèo Nha Sam, tuyến ĐH01, cầu tạm thuộc công trình cầu An Lão và tuyến Đăk Hway - Kông Chro.

Một số công trình kè biển, đê, kênh mương cũng bị ảnh hưởng. Hiện các địa phương đang tổ chức khắc phục tạm thời những hư hỏng, bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.