Vươn lên giữa đại ngàn

Giờ đây, Thiết không chỉ cầm tấm bằng cử nhân luật trên tay mà còn đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Học viện Tư pháp để vững bước trên con đường sự nghiệp.



Từ "không làm được gì" đến vào đại học

Ngay từ khi chào đời, Nông Thị Thiết (26 tuổi, người dân tộc Nùng) đã bị gù và cong vẹo cột sống. Dị tật này khiến cô gái đang tuổi phơi phới xuân thì có ngoại hình "tí hon", chỉ cao khoảng 1,4 m, nặng khoảng 35 kg và sức khỏe khá yếu.

Nông Thị Thiết (giữa) làm diễn giả trong Tọa đàm Tiếp cận công lý cho trẻ em khuyết tật

Lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã vùng sâu vùng xa của Cao Bằng nhưng thuở nhỏ, Thiết không thể đỡ đần bố mẹ việc đồng áng như bạn bè đồng trang lứa vì sức khỏe kém, không làm được việc nặng. Cộng thêm những lời châm chọc, miệt thị khiến cô bé rất tủi thân và cảm thấy mình thật vô dụng.

Cô Lâm Thị Lan, mẹ của Thiết, tâm sự: "Sinh con ra không được lành lặn tôi rất buồn, thấy con khổ mà không thể làm gì được. Vợ chồng chỉ biết cho cháu đi học để sau này có công việc phù hợp, tự nuôi được bản thân, không phải dựa dẫm vào ai".

Thiết nhớ những bữa ăn chỉ có rau, thậm chí phải ăn ngô thay cơm vì nhà không còn gạo. Vì thế, cô nỗ lực học tập với quyết tâm thay đổi số phận, báo hiếu mẹ cha. Trong 7 năm liền từ năm 2010 - 2017, Thiết đều đạt học sinh giỏi cấp trường. Ngoài ra, Thiết còn giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sử năm học 2015 - 2016.

Tuy nhiên, học hết phổ thông, đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, Thiết phải tìm cho mình một ngành học phù hợp và quan trọng nhất là sau này dễ tìm được việc làm. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô chọn học luật trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Vốn là người vùng cao, bố mẹ Thiết chỉ muốn con học các ngành như nông nghiệp, bác sĩ hay kế toán chứ chẳng hình dung nổi học ngành luật là như thế nào và càng mù mờ hơn về cơ hội việc làm sau này.

Thật bất ngờ khi Thiết đã trúng tuyển vào Trường đại học Luật Hà Nội với số điểm gần tuyệt đối là 29,75 điểm (tính cả điểm ưu tiên). Một mình xuống Hà Nội để vào giảng đường, Thiết không hề nhút nhát, tự ti mà nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống phố thị cho dù mọi sinh hoạt đều phải tự lo, không có người thân bên cạnh.

Thiết nhận giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2022

Hiện thực hóa ước mơ đẹp

Không để cho "đất" nghỉ, suốt 4 năm học, Thiết liên tục "canh tác thời gian" bằng nỗ lực tự trau dồi thêm kiến thức, tham gia hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện cả trong và ngoài trường.

Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, Thiết đã làm diễn giả cho một số tọa đàm như Tiếp cận công lý cho trẻ em khuyết tật và Giải pháp thu hút và phát huy vai trò của sinh viên luật là người dân tộc thiểu số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Câu lạc bộ Công lý vì trẻ em (Trường đại học Luật Hà Nội) tổ chức; tham gia hoạt động xã hội Lễ hội Bridge Fest 2020 do Hội Cha mẹ khiếm thính Việt Nam tổ chức; tham gia dự án sưu tầm các tình huống pháp lý nhằm phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số do Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) thực hiện… Dần dần, các khán giả tọa đàm đã quen với khuôn mặt đầy năng lượng và truyền cảm hứng trên sân khấu của cô gái bé nhỏ nhưng nghị lực này.

"Em ít khi ngủ trước 12 giờ lắm. Nhiều lúc trong đêm nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhưng dặn lòng không được khóc, phải cố lên. Mỗi tháng, bố mẹ gửi tiền xuống cho em ăn học, đó đều là những đồng tiền kiếm được rất khó khăn của người dân quê em, nên em càng phải cố gắng để không phụ công lao và sự kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô", Thiết tâm sự.

Thiết (đứng thứ ba, từ phải sang) tham gia tình nguyện ở vùng cao cùng Đoàn thanh niên Trường đại học Luật Hà Nội Tác giả cung cấp

Nguyễn Thanh Hiền, sinh viên cùng lớp Thiết, chia sẻ: "Khi trò chuyện và tiếp xúc với chị Thiết ngay câu đầu tiên em đã không có cảm giác đang giao tiếp với một người thiệt thòi hơn mình. Trái lại, em có cảm giác đang nói chuyện với người có nhiều thứ hơn mình. Chị có kỹ năng chuyên môn rất tốt, tự tin khi thuyết trình, hùng biện và đặc biệt chị sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với chúng em".

Trong quãng thời gian còn đi học, Thiết cũng hăng hái tham gia công tác Đoàn, Hội tại trường, tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người khó khăn. Cô còn tranh thủ thời gian đi làm thêm để tự lo một phần chi phí sinh hoạt, giảm tải gánh nặng cho bố mẹ ở quê.

Thấm thoắt, 4 năm của đời sinh viên đã trôi đến giờ phút nhận tấm bằng cử nhân. Thiết ra trường với điểm GPA 3.1/4.0. Tuy nhiên, tìm việc làm sau khi tốt nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai, với Thiết lại càng khó khăn hơn do ngoại hình thua thiệt. Dù đã tìm đến nhiều công ty, văn phòng luật nhưng họ đều lắc đầu khi nhìn thấy ngoại hình "cong vẹo" của cô. Tuy vậy, Thiết không bỏ cuộc, vẫn tràn đầy quyết tâm như khi cô chinh phục tấm bằng cử nhân luật. Cuối cùng, Thiết được tuyển dụng vào một công ty luật, vị trí chuyên viên pháp lý.

Ngoài ước mơ trở thành một luật sư trong tương lai, Thiết dự định sẽ sử dụng kiến thức về luật pháp để đi đến các vùng sâu, vùng xa nhằm tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, cũng như truyền cảm hứng học tập đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Đã 6 năm kể từ ngày được bố dẫn xuống Hà Nội, giờ đây, Thiết đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở thành một người "phố", không còn là cô bé nhút nhát được mọi người nhìn với ánh mắt thương hại nữa. Với nụ cười luôn nở rạng rỡ trên môi, cô gái "tí hon" luôn tin rằng mỗi chúng ta sinh ra đều có sứ mệnh của mình và không phải là "đồ bỏ đi". Hãy luôn nỗ lực, vượt qua khiếm khuyết của bản thân để cảm nhận những điều đẹp đẽ, tuyệt vời trong cuộc sống này!