Vươn lên từ khó khăn để mang vinh quang về cho Tổ quốc

Hành trình chinh phục vinh quang

Thân Thế Công là "chàng trai vàng" trong học tập khi năm lớp 12 em đạt Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế và Huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á năm 2024. Hiện Công đang là sinh viên năm nhất ĐH Quốc gia Singapore (NUS). Ít ai biết, để có được thành công như hôm nay, Công từng trải qua một giai đoạn khó khăn trong học tập.

Chàng trai sống giản dị và luôn tự hào về đất nước Ảnh: Nguyễn Thắng

Em chia sẻ vào những năm đầu cấp hai, em có thời gian "sa đà vào game" đến mức chểnh mảng việc học. Kết quả học tập khi đó sụt giảm đáng kể so với các bạn trong lớp. Bước ngoặt đến vào năm lớp 8, khi gia đình phát hiện và nghiêm khắc định hướng lại việc học cho em. Được cho đi học thêm vật lý, Công không chỉ tìm lại sự tập trung mà còn dần khám phá niềm yêu thích đặc biệt với môn học này. "Lúc đầu là đi học, sau đó em cũng thích, thích dần", Công kể lại. Chính niềm đam mê được khơi dậy đúng lúc đã trở thành động lực lớn nhất, giúp em biến thách thức thành cơ hội và tự mình vươn lên.

"Có những hôm, em ngồi học đến khuya để quyết tâm giải bằng được một bài vật lý gai góc mà mình yêu thích. Chỉ đến khi làm xong bài tập đó, em ngủ mới ngon giấc", Công chia sẻ. Niềm đam mê cùng sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô Trường THPT chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang (cũ) đã giúp sức cho em rất nhiều trên con đường chinh phục Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc nhận giải thưởng, Công nhiều lần nhắc đến "tự hào và vinh dự". Em cho biết khoảnh khắc nhận tin mình đoạt giải là một sự bất ngờ lớn. Lúc đó, em và cả đội tuyển đang tham gia chuyến đi trải nghiệm văn hóa tại Iran, nước chủ nhà của kỳ thi. Công khiêm tốn chia sẻ mình đã rất bất ngờ bởi sau khi làm bài thi, em "cũng nghĩ đến những chỗ mình sai rồi lo lắng các thứ". Chính vì sự lo lắng đó mà khi nhận được điện thoại chúc mừng từ thầy giáo, cảm xúc của em như vỡ òa.

Niềm vui chiến thắng không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là niềm tự hào dân tộc. Công xúc động khi nghĩ đến việc mình, một người con Việt Nam, đã có thể mang vinh quang về cho đất nước tại một đấu trường trí tuệ quốc tế. Năm 2025, em được T.Ư Đoàn tuyên dương là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Thân Thế Công (thứ 3 từ trái qua) cùng các bạn được vinh danh trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2024 Ảnh: NVCC

Nghị lực phi thường và ý chí vươn lên

Đằng sau những tấm huy chương danh giá và thành tích học tập đáng nể, câu chuyện về hoàn cảnh gia đình của Thân Thế Công càng khiến nhiều người thêm khâm phục nghị lực và ý chí của em. Công không lớn lên trong sự chăm sóc thường nhật của cả cha và mẹ như phần lớn bạn bè. Em kể bố mẹ đã ly hôn từ khi em còn rất nhỏ, lúc chỉ khoảng 2, 3 tuổi. Từ đó, em được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng và chăm sóc. Ngôi nhà của ông bà đã trở thành tổ ấm, là điểm tựa vững chắc cho em trong suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành.

Điều đặc biệt và có lẽ cũng là một mối duyên lành: bà ngoại của em từng là giáo viên vật lý. Chính trong "cái nôi" này, tình yêu và năng khiếu với môn vật lý của Công sớm được vun đắp và bồi dưỡng. Bên cạnh đó, ông ngoại của em là một cán bộ công chức nhà nước, đã nghỉ hưu. Môi trường sống cùng ông bà đã rèn luyện cho em tính tự lập và một tinh thần bền bỉ.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy thiếu thốn tình cảm không, Công chỉ trả lời đơn giản rằng với em bây giờ "cũng thấy bình thường" và không còn nhớ rõ những cảm xúc ngày bé. Điều này cho thấy sự trưởng thành của một nội tâm mạnh mẽ. Em chia sẻ thêm cả bố và mẹ đều có gia đình riêng và em có thêm các em; hai người vẫn luôn quan tâm, hỗ trợ, chu cấp đầy đủ để em yên tâm học tập.

Thân Thế Công (người đeo vòng nguyệt quế bên phải) được thầy cô và bạn bè quý mến khi học tại Trường THPT chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang (cũ) Ảnh: NVCC

Từ đôi dép tổ ong đến khát vọng vươn xa

Bên cạnh những thành tích quốc tế vang dội, điều khiến nhiều người thêm yêu mến và khâm phục ở Thân Thế Công chính là sự giản dị, mộc mạc đến bất ngờ. Hình ảnh của nhà vô địch Olympic không gắn liền với phong cách thời thượng của gen Z mà lại thân thuộc với một biểu tượng vô cùng bình dị: đôi dép tổ ong.

Thói quen mang dép tổ ong không chỉ khi còn nhỏ mà còn theo chân em trong suốt những năm học THPT và vào giảng đường đại học, nơi nhiều bạn trẻ bắt đầu chú trọng hơn đến vẻ ngoài. Khi được hỏi về lý do, câu trả lời của Công rất chân thật: "Vì nó tiện". Với em, đôi dép tổ ong "dễ mua, dễ tìm", lại vô cùng nhanh gọn, chỉ cần "xỏ chân vào cái là đi được luôn". Em cũng bẽn lẽn thừa nhận mình hơi "lười đi giày" vì cảm giác nóng và bí bách. Lựa chọn này xuất phát hoàn toàn từ nhu cầu thực tế và sự thoải mái cá nhân, thay vì chạy theo các xu hướng.

Sự giản dị của Công không chỉ dừng lại ở đôi dép. Đó là một quan điểm sống, một sự ưu tiên rõ ràng. Với em, hình thức bên ngoài không quá quan trọng và Công chỉ mặc vest trong những dịp thật sự đặc biệt. Dường như mọi tâm trí và năng lượng của Công đều được dành trọn cho học tập, nghiên cứu và theo đuổi đam mê khoa học. Em không để những yếu tố bên ngoài làm phân tâm khỏi mục tiêu chính của mình. Chính đức tính này, thay vì làm em mờ nhạt, lại khiến hình ảnh Thân Thế Công trở nên độc đáo, đáng mến và truyền cảm hứng hơn bao giờ hết.

Nói về khát vọng của mình, em cho biết khi ra nước ngoài học tập em đã mở rộng tầm nhìn và càng tự hào hơn về đất nước. Em sẽ cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức để sau này phụng sự Tổ quốc, góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn.