Vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai quản lý, người dân kỳ vọng điều gì?

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 27.10.2026 chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên - đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm, Bộ NN-MT về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Sau sáp nhập, xã Phước Sơn rộng 659,163 km²

Theo đó, phương án điều chỉnh phần diện tích 272,603 km² Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý theo ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên được phê duyệt tại Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 1.4.2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ NN-MT).

Vườn quốc gia Cát Tiên đoạn giáp ranh thôn Phước An ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai tăng từ 12.737,18 km² lên 13.009,783 km² (tăng 272,603 km²); dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.

Cũng theo đề án, phần diện tích 272,603 km² tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng để sáp nhập vào xã Phước Sơn (thành phố Đồng Nai).

Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn sẽ có diện tích tự nhiên là 659,163 km² (gồm 386,56 km² diện tích trước điều chỉnh và 272,603 km² diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng); dân số 31.570 người (không thay đổi). Với diện tích sau điều chỉnh, Phước Sơn sẽ là địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ 2 của Đồng Nai, chỉ đứng sau phường Trị An (660,46 km²).

Bản đồ địa giới hành chính dự kiến điều chỉnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người dân đồng thuận cao

Trước khi có quyết định chuyển giao, UBND xã Phước Sơn đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Ông Hoàng Văn Biền, Trưởng thôn Phước An cho biết thôn có 783 hộ với 3.377 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75%. Phần lớn là bà con di cư từ Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn vào đây làm ăn. Qua lấy phiếu ý kiến, 100% hộ dân được lấy ý kiến đều đồng thuận với chủ trương nhập diện tích rừng của Vườn quốc gia Cát Tiên về xã.

Ông Hoàng Văn Biền, Trưởng thôn Phước An cho biết 100% hộ dân được lấy ý kiến đều đồng thuận với chủ trương nhập diện tích rừng của Vườn quốc gia về xã

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Long Đình Nam, Trưởng thôn Phước Thành, cho biết từ khi có chủ trương lấy ý kiến, thôn đã triển khai đến các hộ dân và nhận được sự đồng thuận rất cao, trên 96% từ tổng số hộ dân trên địa bàn.

Theo ông Lục Đức Lập, Phó chủ tịch UBND xã Phước Sơn sau khi lấy ý kiến nhân dân xong, HĐND xã cũng đã họp và 26/26 đại biểu đều nhất trí bàn giao toàn bộ diện tích đất rừng của Vườn quốc gia Cát Tiên về địa phương.

Sống cạnh rừng, người dân mong thu nhập khá hơn

Sự đồng thuận ấy xuất phát từ thực tế khi cả 2 thôn Phước An và Phước Thành đều giáp ranh với Vườn quốc gia Cát Tiên và cả 2 thôn hiện có nhiều hộ dân tham gia dự án bảo vệ rừng của Vườn quốc gia. Theo ông Biền, bà con giáp ranh trước tiên phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ rừng, vành đai vùng đệm và phòng cháy chữa cháy.

Ông Long Đình Nam, Trưởng thôn Phước Thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Sáp nhập như thế này, chắc chắn bà con sẽ được tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ bảo vệ rừng. Diện tích rừng do địa phương quản lý được nâng lên thì về lâu dài môi trường sẽ được bảo đảm hơn, cách quản lý cũng tốt hơn", ông Biền cho hay.

Trong khi đó, ông Long Đình Nam cho rằng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc nhập rừng cũng sẽ thuận lợi hơn trong quản lý đất đai. Người dân cũng có thêm điều kiện tăng thu nhập từ du lịch và công tác giao khoán rừng, qua đó cải thiện kinh tế gia đình.

Việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai nhận được sự đồng thuận cao ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Việc nhận thêm diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ tạo cơ hội để bà con vùng biên của Vườn quốc gia được nhận giao khoán bảo vệ rừng hằng năm, tăng thu nhập. Đồng thời, người dân sẽ có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ diện tích rừng này", ông Lục Đức Lập nhận định.

Cũng theo ông Lập, việc nhận thêm diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên chắc chắn sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế và du lịch cho địa phương. Các tuyến tour du lịch trải nghiệm của vườn đã có sẵn từ trước, từ đó mở thêm cơ hội để người dân buôn bán, khai thác dịch vụ, nâng cao đời sống hằng ngày. Diện tích mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý địa bàn và phối hợp bảo vệ rừng.

Ông Lục Đức Lập, Phó chủ tịch UBND xã Phước Sơn ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Với diện tích lớn như vậy, chúng tôi đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các tổ cộng đồng bảo vệ rừng hiện có để tiếp tục tuyên truyền cho các tổ và người dân ven Vườn quốc gia, phát huy vai trò bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Trên cơ sở đó, xã sẽ tiếp tục thành lập, củng cố các tổ cộng đồng để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển và bảo vệ rừng trong thời gian tới", ông Lập nhấn mạnh.