Vườn trái cây trĩu quả của Mạc Văn Khoa tại quê nhà

Diễn viên Mạc Văn Khoa vừa đăng tải đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc bình dị ở quê nhà Hải Dương (Hải Phòng mới). Trong video, sao phim Siêu lừa gặp siêu lầy ăn mặc đơn giản, hào hứng khám phá vườn trái cây trong khuôn viên nhà sàn của gia đình.

Với diện tích khá rộng, vườn nhà Mạc Văn Khoa trồng nhiều loại rau củ, trong đó phải kể đến rau muống, rau đay, rau dền, rau mồng tơi, bí đỏ, bí đao, mướp đắng… Dù không phun thuốc nhưng nhờ chăm bón kỹ, vườn rau của gia đình nam diễn viên xanh mướt, là nơi cung cấp nhiều loại thực phẩm cho những bữa ăn của gia đình.

Hình ảnh cơ ngơi ở quê nhà được 3 chị em Mạc Văn Khoa xây dựng dành tặng bố mẹ Ảnh: Chụp màn hình YouTube M.V.K

Bên cạnh đó, đây cũng là nơi trồng nhiều loại trái cây như thanh long ruột đỏ, mít, quất, nhãn… Nam diễn viên 9X hào hứng cho biết các loại trái trong vườn sai trĩu cành. Thỉnh thoảng khi có dịp về thăm nhà, Mạc Văn Khoa dành thời gian ra thăm vườn. Trong clip được đăng tải, sao phim Cua lại vợ bầu hào hứng trèo cây mận, chỉ cần rung lắc đã thu hoạch được một thau đầy.

Bận rộn với công việc kinh doanh lẫn hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Khoa thỉnh thoảng vẫn dành thời gian đưa vợ và con gái về nhà thăm bố mẹ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình.

Mạc Văn Khoa chia sẻ: “Nhìn thấy giống nhà sàn nhưng căn nhà này cũng mang nét hiện đại nữa. Về đây thì yên bình lắm".

Mạc Văn Khoa hào hứng khoe các loại rau và trái cây được trồng trong khuôn viên nhà Ảnh: Chụp màn hình

Mạc Văn Khoa cho biết phần sân của ngôi nhà có tổng diện tích 310 m2, diện tích mặt sàn xây dựng là 170 m2 với không gian rộng rãi, là nơi sinh hoạt cho gia đình. Cơ ngơi này gồm 4 phòng trên tầng và 1 phòng ở dưới.

Trước đó, khi thực hiện đoạn clip giới thiệu về căn nhà, Mạc Văn Khoa từng chia sẻ rằng: “Ba chị em cùng xây cho bố mẹ căn nhà rộng rãi, khang trang để sinh hoạt thuận tiện hơn. Căn nhà có những cái mới, nhưng có những món đồ là kỷ niệm. Toàn bộ ý tưởng thiết kế là của bố. Bố tôi xem trên mạng, tìm hiểu về nhà sàn và thấy thích kiểu nào thì gọi nhóm thợ xây dựng".

Sự nghiệp của Mạc Văn Khoa

Mạc Văn Khoa gây chú ý khi tham gia Cười xuyên Việt 2015. Sau cuộc thi, với tính cách hài hước và nét diễn đặc trưng, anh nhanh chóng nhận được tình cảm của người hâm mộ. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Mạc Văn Khoa còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên Vy Pume. Cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Nam diễn viên bật mí việc kinh doanh là để kiếm thêm nguồn thu, giúp bản thân thoải mái hơn khi làm nghệ thuật chứ không phải để có cuộc sống nhàn hạ, hời hợt với nghề.