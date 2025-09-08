Vướng mặt bằng, dự án đường nghìn tỉ nguy cơ trễ hẹn

M ẶT BẰNG "NGHẼN", PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG CHẬM

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có chiều dài toàn tuyến hơn 26,8 km, điểm đầu giao với đường Trì Bình - Dung Quất, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa. Tổng diện tích quy hoạch xây dựng hơn 172 ha, trải dài qua nhiều xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.500 tỉ đồng, trong đó ngân sách T.Ư phân bổ 1.300 tỉ đồng, phần còn lại do tỉnh Quảng Ngãi đối ứng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 - 2027.

Điểm cuối đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi kết nối với đường Hoàng Sa ẢNH: HẢI PHONG

Đây là công trình hạ tầng trọng điểm, được kỳ vọng mở ra trục kết nối chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực bắc Quảng Ngãi. Thế nhưng, sau 3 năm, khối lượng công việc đã thực hiện vẫn rất hạn chế vì nguyên nhân chính là vướng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án), đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh mới bàn giao được hơn 60/172 ha mặt bằng, đạt chưa tới 35%. Tỷ lệ phê duyệt phương án bồi thường cũng mới đạt khoảng 28%. Cụ thể, diện tích bàn giao ở nhiều xã, phường còn rất thấp: xã Đông Sơn mới đạt hơn 10/51 ha; xã Thọ Phong hơn 4,6/16 ha; xã Tịnh Khê 8/19 ha... Trong khi đó, các phương án bồi thường được phê duyệt chậm, chưa đồng bộ.

Một "nút thắt" lớn, theo đánh giá của chủ đầu tư, là sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và UBND các xã, phường trong việc thu thập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất, hay thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự chồng chéo trách nhiệm khiến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ì ạch. Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm dẫn tới nhà thầu không thể triển khai đồng loạt. Hiện quá trình thi công mới dừng ở 14/18 cầu, 23/156 cống ngang và chưa đến 1 km nền đường.

Ngày 3.9 vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 của dự án lên tới hơn 964 tỉ đồng nhưng đến nay mới giải ngân được hơn 256 tỉ đồng, đạt 26,8%. Riêng kinh phí bồi thường đã phân bổ hơn 235 tỉ đồng nhưng mới chi trả được 106 tỉ đồng, đạt 45%.

Y ÊU CẦU "CHẠY NƯỚC RÚT"

Theo ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên ngày 6.9, trên nhiều đoạn tuyến, máy móc ngừng hoạt động, công nhân vắng bóng. Người dân sống dọc tuyến cũng tỏ ra sốt ruột. Ông Nguyễn Bình (75 tuổi, ở P.Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) cho biết: "Họ làm được vài ngày rồi lại nghỉ. Chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống, chứ giờ muốn xây hay sửa nhà cửa cũng không được do vướng quy hoạch. Nhà tôi và ruộng lúa phía trước đều nằm trong phạm vi dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Hiện cơ quan chức năng đã đền bù đất lúa nhưng nhà ở thì vẫn chưa. Tôi chỉ mong sớm được đền bù để có chỗ định cư mới".

Đơn vị thi công mới làm 23/156 cống ngang ẢNH: HẢI PHONG

Đất lúa của người dân vẫn còn trên dự án ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, nên các sở ngành, địa phương phải tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn. Tỉnh đã yêu cầu thành lập tổ công tác để xử lý các vướng mắc pháp lý về đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư cũng đặt ra mốc thời gian phải hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 4.2026. Nếu không, dự án sẽ không thể hoàn thành trong năm 2027 và buộc phải xin gia hạn. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường cho gần 42 ha đã có bản đồ thẩm định trước ngày 15.9.2025; đồng thời tiếp tục công khai, niêm yết các đợt tiếp theo và chi trả ngay cho những trường hợp đã có quyết định nhưng chưa nhận tiền.

Trong bối cảnh này, nhiều ý kiến cho rằng nếu không có sự quyết liệt từ chính quyền và sự đồng thuận của người dân, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi khó tránh khỏi tình trạng chậm tiến độ, làm lỡ nhịp phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Ngãi.