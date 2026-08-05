Vượt biển giữa đêm cứu thuyền viên nghi đột quỵ

Ngay trong đêm, Bệnh viện FV cử ê kíp cấp cứu gồm bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Châu Anh Thư và một điều dưỡng mang theo đầy đủ thuốc, vượt hơn 40 hải lý cứu bệnh nhân.

Nỗ lực đưa bệnh nhân vào bờ

Theo bác sĩ Trình Văn Hải, Trưởng khoa Cấp cứu và Tai nạn, Bệnh viện FV, cấp cứu ngoài biển giữa đêm luôn gặp nhiều thử thách. Dù vậy, bác sĩ Anh Thư không hề do dự khi nhận nhiệm vụ.

Sau khi tiếp cận tàu và thăm khám cho bệnh nhân, ê kíp xác định bệnh nhân tỉnh táo nhưng cần được đưa vào bờ điều trị ngay. Khoảng 5 giờ sáng, ca nô cập cảng Cầu Đá (TP.HCM), xe cứu thương chờ sẵn để đưa bệnh nhân về Bệnh viện FV. Đến khoảng 7 giờ sáng, bệnh nhân được chuyển thẳng vào Khoa Cấp cứu.

Bác sĩ Trần Lương Anh thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Phẫu thuật sau 3 ngày, cứu sống bệnh nhân

Kết quả CT xác định bệnh nhân bị xuất huyết não vùng hạch nền bên phải với khối máu tụ khoảng 30 g. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Cột sống, đây là trường hợp nằm ở ranh giới giữa điều trị nội khoa và phẫu thuật. Ê kíp ưu tiên kiểm soát huyết áp, chống phù não, theo dõi sát diễn tiến và hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp.

Ba ngày sau, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy máu tụ. Ca mổ kéo dài khoảng 90 phút, sử dụng hệ thống định vị thần kinh kết hợp kính vi phẫu để tiếp cận ổ xuất huyết qua ống đường kính 7 mm. Khối máu tụ được làm mềm bằng thiết bị siêu âm chuyên dụng trước khi hút ra, giúp hạn chế tổn thương mô não lành.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, vận động phục hồi dần. Sau gần 2 tuần điều trị kết hợp phục hồi chức năng, người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo bác sĩ Văn Hải, với đột quỵ xuất huyết não, người bệnh cần được đưa đến cơ sở có khả năng cấp cứu và phẫu thuật thần kinh càng sớm càng tốt để được đánh giá và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.