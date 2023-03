Vượt Mỹ, Trung Quốc là nước nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam

Ngày 2.3, Bộ NN-PTNT cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6,28 tỉ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5,72 tỉ USD, giảm 9,5% so cùng kỳ năm 2022. Theo đó, toàn ngành nông nghiệp vẫn có xuất siêu hơn 559 triệu USD nhưng giảm 68,5% so với cùng kỳ năm 2022.



Trung Quốc đang là nước nhập khẩu nông, lâm sản lớn nhất của Việt Nam HOÀNG PHAN

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở lại vị trí là thị trường nhập khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam vào Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm ước đạt 1,27 tỉ USD. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với giá trị ước đạt 1,19 tỉ USD.

Dự kiến trong tháng 3, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức đoàn làm việc với hải quan các tỉnh Vân Nam, Nam Ninh (Trung Quốc) để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước.

Ngày 27.2, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo đến Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) đã phê duyệt thêm 163 cơ sở mã số vùng trồng và 67 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc.

Sau hai lần được Tổng cục Hải quan Trung Quốc xét duyệt, đến nay Việt Nam đã có 246 mã số vùng trồng và 97 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc. Sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc từ tháng 9.2022 và liên tục tăng trưởng. Theo dự báo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong năm 2023, sầu riêng sẽ là sản phẩm xuất khẩu đạt giá trị 1 tỉ USD ở thị trrường Trung Quốc.