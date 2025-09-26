Vượt núi tìm dược liệu quý giúp bệnh nhân nghèo

V ƯỢT VÁCH ĐÁ CHEO LEO

Theo kinh nghiệm dân gian, sau vài ngày mưa dầm, nấm mộc bá huê (còn gọi là ngọc cẩu) bắt đầu phát triển mạnh. Loại nấm này thường mọc ẩn sâu trong các khe đá, chân núi hoặc dưới tán rừng già rậm rạp. Và đội sưu tầm dược liệu của phòng khám từ thiện P.Thới Sơn, An Giang (trước đây là P.Nhà Bàng, TX.Tịnh Biên, An Giang) đã không ngần ngại vượt bao gian nan để tìm thuốc về chữa trị cho bệnh nhân nghèo.

Đội sưu tầm dược liệu với hành trình lên núi Dài (Ngọa Long Sơn) ẢNH: DUY TÂN

Trên lưng những người thợ hái nấm ở P.Thới Sơn là ba lô, tay có rựa, xẻng nhỏ và chân mang ủng để đề phòng rắn độc. Họ lặng lẽ băng rừng, vượt suối, men theo vách đá cheo leo. Có khi phải mất cả ngày leo dốc núi hiểm trở mới tìm thấy vài khóm nấm vàng ẩn mình dưới gốc cây mục.

Lương y Nguyễn Văn Vũ cùng đội sưu tầm tìm được nấm mộc bá huê trên đỉnh núi ẢNH: DUY TÂN

Ông Dương Nhật Quang (60 tuổi, ngụ P.Thới Sơn), thành viên đội sưu tầm dược liệu, cho biết: "Mùa mưa, nấm trồi lên từ rễ cây điên điển tây, cây da, cây lâm vồ. Mộc bá huê có 2 dạng: bông đực và bông cái. Chúng mọc nhiều hay ít tùy thổ nhưỡng từng nơi. Có năm đi rừng mấy ngày liền chỉ hái được vài ký, nhưng có khi gặp đúng mùa thì hái đầy cả bao".

Đội săn tìm dược liệu ở vùng Bảy Núi chỉ từ 5 - 7 thành viên, người dân hay gọi là "thầy thuốc giang hồ". Có chuyến đi kéo dài 2 ngày 2 đêm, vượt qua dốc cao, vực sâu chỉ để hái vài ký nấm cho kịp cứu một bệnh nhân đang thoi thóp vì bệnh lao nặng.

N IỀM VUI KHI GIÚP ĐƯỢC BỆNH NHÂN NGHÈO

Lương y Nguyễn Văn Vũ (45 tuổi) chia sẻ: "Trước kia, bước tới chân núi là có loài nấm này, nhưng giờ rất ít. Nấm mọc chủ yếu trên đỉnh núi, vách đá cheo leo. Đi hái nấm mùa mưa rất vất vả, đường trơn, dốc nguy hiểm, nhiều khi lạc hướng thì coi như tay trắng. Thế nhưng nghĩ đến bệnh nhân nghèo đang chờ thuốc, chúng tôi lại cố gắng vượt qua".

Thành viên đội săn tìm dược liệu khiêng bao thuốc từ đỉnh núi xuống để vận chuyển đến phòng thuốc nam từ thiện ẢNH: DUY TÂN

Nấm mộc bá huê được đội sưu tầm dược liệu hái về

Lương y Nguyễn Văn Vũ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ẢNH: DUY TÂN

Cũng theo lương y Nguyễn Văn Vũ, mộc bá huê vùng Bảy Núi có màu vàng, hỗ trợ rất tốt cho tỳ vị, tăng đề kháng. Bông cái thường dùng ngâm rượu hỗ trợ điều trị hiếm muộn; bông đực dùng trong các bài thuốc tăng cường sinh lực. Ngoài ra, loại nấm này còn giúp bệnh nhân lao phổi, phổi ứ nước hồi phục nhanh hơn khi kết hợp chưng cách thủy với đường phèn.

Đối với đội sưu tầm dược liệu, việc săn tìm mộc bá huê không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm và tâm nguyện. Mỗi chuyến đi rừng đầy gian nan, họ mang về những gói thuốc quý để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Niềm vui lớn nhất là giúp được nhiều người vượt qua bệnh tật, nối dài niềm hy vọng sống.

Suốt 10 năm qua, phòng khám từ thiện P.Thới Sơn duy trì hoạt động nhờ vào tấm lòng của lương y Nguyễn Văn Vũ cùng đội sưu tầm dược liệu và sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Hằng tuần, vào sáng chủ nhật, bệnh nhân tứ xứ về đây nhờ ông Vũ kê đơn, hốt thuốc. Mỗi ngày có từ 200 - 300 bệnh nhân đến khám các bệnh như tiểu đường, viêm xoang, gai cột sống…