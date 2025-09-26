Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc
Chuyện tử tế

Vượt núi tìm dược liệu quý giúp bệnh nhân nghèo

Duy Tân
Duy Tân
26/09/2025 07:46 GMT+7

Mỗi mùa mưa đến, vùng Bảy Núi (An Giang) trở thành điểm hẹn của những người săn tìm dược liệu quý của phòng khám từ thiện P.Thới Sơn, An Giang, giúp bệnh nhân nghèo vượt qua bạo bệnh.

VƯỢT VÁCH ĐÁ CHEO LEO

Theo kinh nghiệm dân gian, sau vài ngày mưa dầm, nấm mộc bá huê (còn gọi là ngọc cẩu) bắt đầu phát triển mạnh. Loại nấm này thường mọc ẩn sâu trong các khe đá, chân núi hoặc dưới tán rừng già rậm rạp. Và đội sưu tầm dược liệu của phòng khám từ thiện P.Thới Sơn, An Giang (trước đây là P.Nhà Bàng, TX.Tịnh Biên, An Giang) đã không ngần ngại vượt bao gian nan để tìm thuốc về chữa trị cho bệnh nhân nghèo.

Vượt núi tìm dược liệu quý giúp bệnh nhân nghèo- Ảnh 1.

Đội sưu tầm dược liệu với hành trình lên núi Dài (Ngọa Long Sơn)

ẢNH: DUY TÂN

Trên lưng những người thợ hái nấm ở P.Thới Sơn là ba lô, tay có rựa, xẻng nhỏ và chân mang ủng để đề phòng rắn độc. Họ lặng lẽ băng rừng, vượt suối, men theo vách đá cheo leo. Có khi phải mất cả ngày leo dốc núi hiểm trở mới tìm thấy vài khóm nấm vàng ẩn mình dưới gốc cây mục.

Vượt núi tìm dược liệu quý giúp bệnh nhân nghèo- Ảnh 2.

Lương y Nguyễn Văn Vũ cùng đội sưu tầm tìm được nấm mộc bá huê trên đỉnh núi

ẢNH: DUY TÂN

Ông Dương Nhật Quang (60 tuổi, ngụ P.Thới Sơn), thành viên đội sưu tầm dược liệu, cho biết: "Mùa mưa, nấm trồi lên từ rễ cây điên điển tây, cây da, cây lâm vồ. Mộc bá huê có 2 dạng: bông đực và bông cái. Chúng mọc nhiều hay ít tùy thổ nhưỡng từng nơi. Có năm đi rừng mấy ngày liền chỉ hái được vài ký, nhưng có khi gặp đúng mùa thì hái đầy cả bao".

Đội săn tìm dược liệu ở vùng Bảy Núi chỉ từ 5 - 7 thành viên, người dân hay gọi là "thầy thuốc giang hồ". Có chuyến đi kéo dài 2 ngày 2 đêm, vượt qua dốc cao, vực sâu chỉ để hái vài ký nấm cho kịp cứu một bệnh nhân đang thoi thóp vì bệnh lao nặng.

NIỀM VUI KHI GIÚP ĐƯỢC BỆNH NHÂN NGHÈO

Lương y Nguyễn Văn Vũ (45 tuổi) chia sẻ: "Trước kia, bước tới chân núi là có loài nấm này, nhưng giờ rất ít. Nấm mọc chủ yếu trên đỉnh núi, vách đá cheo leo. Đi hái nấm mùa mưa rất vất vả, đường trơn, dốc nguy hiểm, nhiều khi lạc hướng thì coi như tay trắng. Thế nhưng nghĩ đến bệnh nhân nghèo đang chờ thuốc, chúng tôi lại cố gắng vượt qua".

Vượt núi tìm dược liệu quý giúp bệnh nhân nghèo- Ảnh 3.

Thành viên đội săn tìm dược liệu khiêng bao thuốc từ đỉnh núi xuống để vận chuyển đến phòng thuốc nam từ thiện

ẢNH: DUY TÂN

Vượt núi tìm dược liệu quý giúp bệnh nhân nghèo- Ảnh 4.

Nấm mộc bá huê được đội sưu tầm dược liệu hái về

Vượt núi tìm dược liệu quý giúp bệnh nhân nghèo- Ảnh 5.

Lương y Nguyễn Văn Vũ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

ẢNH: DUY TÂN

Cũng theo lương y Nguyễn Văn Vũ, mộc bá huê vùng Bảy Núi có màu vàng, hỗ trợ rất tốt cho tỳ vị, tăng đề kháng. Bông cái thường dùng ngâm rượu hỗ trợ điều trị hiếm muộn; bông đực dùng trong các bài thuốc tăng cường sinh lực. Ngoài ra, loại nấm này còn giúp bệnh nhân lao phổi, phổi ứ nước hồi phục nhanh hơn khi kết hợp chưng cách thủy với đường phèn.

Đối với đội sưu tầm dược liệu, việc săn tìm mộc bá huê không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm và tâm nguyện. Mỗi chuyến đi rừng đầy gian nan, họ mang về những gói thuốc quý để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Niềm vui lớn nhất là giúp được nhiều người vượt qua bệnh tật, nối dài niềm hy vọng sống.

Suốt 10 năm qua, phòng khám từ thiện P.Thới Sơn duy trì hoạt động nhờ vào tấm lòng của lương y Nguyễn Văn Vũ cùng đội sưu tầm dược liệu và sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Hằng tuần, vào sáng chủ nhật, bệnh nhân tứ xứ về đây nhờ ông Vũ kê đơn, hốt thuốc. Mỗi ngày có từ 200 - 300 bệnh nhân đến khám các bệnh như tiểu đường, viêm xoang, gai cột sống…

Tin liên quan

Chuyện tử tế: Vợ chồng nông dân hiến đất xây trường học

Chuyện tử tế: Vợ chồng nông dân hiến đất xây trường học

Khi nhắc đến ngôi trường tiểu học và THCS Phong Thạnh A khang trang, bà con địa phương đều bày tỏ cảm kích vợ chồng ông Võ Văn Hường và bà Nguyễn Lệ An đã tự nguyện hiến đất xây trường.

Chuyện tử tế: Mở bếp ăn từ thiện giúp bệnh nhân nghèo

Chuyện tử tế: Cắt tóc thanh toán bằng nụ cười

Khám phá thêm chủ đề

dược liệu quý bệnh nhân nghèo an giang phòng khám từ thiện P.Thới Sơn nấm mộc bá huê ngọc cẩu thuốc nam vùng Bảy Núi Chuyện tử tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận