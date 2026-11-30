Những điểm tựa cộng đồng trên hành trình điều trị ung thư

Ở kỳ 1, bà Tôn Thị Hoa vừa chữa bệnh vừa bán vé số để nuôi con. Với bà, nỗi lo lớn nhất từng là nếu bản thân không thể tiếp tục điều trị, đứa con nhỏ sẽ sống ra sao. Năm 2021, bà phát hiện mắc ung thư, trải qua 16 toa hóa chất.

Những ngày tháng ấy, bên cạnh sự cố gắng của bản thân, bà Hoa còn nhận được sự động viên từ những người cùng cảnh ngộ. Thông qua Câu lạc bộ Nhịp đập xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vườn Lài, TP.HCM, bà được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm điều trị và có thêm những người đồng hành.

Chị Phùng Mẫn Phương đã chống chọi với ung thư suốt 7 năm, từ những câu chuyện, sự lạc quan của các thành viên trong câu lạc bộ, chị có thêm động lực để tiếp tục cố gắng ẢNH: CÔNG KHỞI

Vượt qua ung thư, người phụ nữ giúp những người cùng cảnh tìm lại tinh thần

Câu lạc bộ Nhịp đập xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vườn Lài, TP.HCM, nơi để sẻ chia cùng những bệnh nhân ung thư ẢNH: SẦM ÁNH

Nhớ lại khoảng thời gian mới phát hiện bệnh, bà Hoa cho biết, nhờ sự giúp đỡ của chị Oanh và các thành viên câu lạc bộ, bà được hướng dẫn đi điều trị, đồng thời có thêm tinh thần để vượt qua những lo lắng. Bà chia sẻ: “Từ khi mình phát bệnh ung thư năm 2021, nhờ chị Oanh ở Câu lạc bộ giúp đỡ, hướng dẫn mình đi bệnh viện điều trị, rồi giúp mình có tinh thần. Những chị đi trước cũng bệnh giống mình nhưng người ta sống vui vẻ, cố gắng vượt qua. Mình học tập theo các chị, vực dậy tinh thần, cố gắng lên và vui vẻ thì mình sẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo của mình."

Những người cùng cảnh ngộ dìu nhau vượt qua nỗi sợ bệnh tật

Ở đây, các thành viên không chỉ gặp nhau để hỏi thăm sức khỏe. Họ còn kể cho nhau nghe những khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm đi khám, điều trị và động viên nhau giữ tinh thần lạc quan. Bởi hơn ai hết, những người từng trải qua căn bệnh này hiểu rõ cảm giác bất an, lo lắng của người mới phát hiện bệnh.

Với những người đã có nhiều năm điều trị, sự động viên ấy cũng là cách để họ tiếp tục vững vàng. Chị Phùng Mẫn Phương đã chống chọi với ung thư suốt 7 năm. Từ những câu chuyện, sự lạc quan của các thành viên trong câu lạc bộ, chị có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Để duy trì sự gắn kết giữa các thành viên, chị Oanh tổ chức những buổi gặp mặt, trò chuyện và thường xuyên hỏi thăm tình hình điều trị của từng người ẢNH: SẦM ÁNH

Đằng sau những buổi gặp gỡ, hỏi thăm ấy là tâm huyết của chị Huỳnh Thị Hoàng Oanh, nhân vật ở kỳ 1, nay là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhịp đập xanh. Bản thân chị từng mắc ung thư, sau đó mẹ chị cũng phát hiện căn bệnh này. Những trải nghiệm trong gia đình khiến chị càng thấu hiểu những khó khăn mà người bệnh phải đối diện.

Để duy trì sự gắn kết giữa các thành viên, chị Oanh tổ chức những buổi gặp mặt, trò chuyện và thường xuyên hỏi thăm tình hình điều trị của từng người. Chị chia sẻ: “Lâu lâu mình có thể tập hợp chị em tại một địa điểm, như gần nhà tôi, để chị em họp mặt, trò chuyện, hỏi thăm lẫn nhau về sức khỏe cũng như cuộc sống thường ngày."

Những ngày tháng ấy, bên cạnh sự cố gắng của bản thân, bà Hoa còn nhận được sự động viên từ những người cùng cảnh ngộ ẢNH: CÔNG KHỞI

Với chị Oanh, điều đáng quý của câu lạc bộ không chỉ là sự đồng hành giữa những người bệnh mà còn là cơ hội để những người từng vượt qua khó khăn tiếp tục tiếp thêm động lực cho người mới phát hiện bệnh. Chị nói: “Bây giờ mình đã được như vậy rồi thì có câu lạc bộ để truyền cảm hứng lại cho những người không may mắc bệnh ung thư, để họ biết cách điều trị và có tinh thần hơn nữa để vượt qua.”

Hội Phụ nữ cùng địa phương nâng đỡ những gia đình giữa cơn bạo bệnh

Ở một nơi khác giữa lòng TP.HCM, tại xã Tân Vĩnh Lộc, Hội Phụ nữ địa phương cũng kết nối, vận động các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Lê Thị Liên, mắc ung thư, là một trong những hoàn cảnh được quan tâm, thăm hỏi và trao quà.

Theo chị Lê Thị Loan, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc, việc hỗ trợ người bệnh không chỉ dừng lại ở thăm hỏi, động viên mà còn hướng đến việc vận động kinh phí để họ có điều kiện tiếp tục điều trị.

Không chỉ vận động nguồn lực, địa phương còn rà soát hoàn cảnh từng hộ, nắm bắt số lao động có khả năng làm việc để kết nối các nguồn hỗ trợ phù hợp. Ang Bùi Quốc Việt, Trưởng ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết: “Ví dụ mình xác định được các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thì ấp sẽ trước tiên nắm lại tình hình, họ tên của từng hộ, rồi trong nhà có bao nhiêu lao động chính có khả năng lao động. Sau đó, ấp sẽ tổ chức vận động các mạnh thường quân để giúp đỡ những trường hợp này."

Ở một nơi khác giữa lòng TP.HCM, tại xã Tân Vĩnh Lộc, Hội Phụ nữ địa phương cũng kết nối, vận động các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo ẢNH: SẦM ÁNH

Với gia đình bà Liên, sự quan tâm, thăm hỏi từ địa phương cũng là nguồn động viên trong lúc khó khăn. Ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, bày tỏ: “Nói chung, bây giờ gia đình rất cảm ơn và biết ơn sự quan tâm của địa phương đối với gia đình.”

Với người mắc bệnh ung thư, việc được quan tâm đúng lúc không chỉ giúp vơi đi một phần gánh nặng, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ và gia đình kiên trì trên hành trình phía trước ẢNH: SẦM ÁNH

Mỗi bệnh nhân ung thư có một hoàn cảnh khác nhau, và mỗi gia đình cũng có những khó khăn riêng cần được sẻ chia. Có người cần một lời động viên để vững tin điều trị, có người cần thêm kinh phí, có gia đình lại cần được hướng dẫn để tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Từ những thành viên Câu lạc bộ Nhịp đập xanh, các chi hội phụ nữ đến cán bộ ấp, khu phố và chính quyền địa phương, sự chung tay ấy đang tạo nên mạng lưới hỗ trợ ngay từ cộng đồng dân cư. Bởi với người mắc bệnh hiểm nghèo, được quan tâm đúng lúc không chỉ giúp vơi đi một phần gánh nặng, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ và gia đình kiên trì trên hành trình phía trước.

Nhưng sự sẻ chia từ cộng đồng chỉ là một phần. Điều trị ung thư tốn kém, người bệnh còn có thể tìm hỗ trợ ở đâu? Tại TP.HCM, bên cạnh chính sách bảo hiểm y tế, người bệnh, nhất là những trường hợp khó khăn từ các tỉnh đến điều trị, còn có thể tìm đến nhiều đầu mối hỗ trợ an sinh tại bệnh viện và các cơ quan liên quan, từ tư vấn quyền lợi BHYT đến kết nối các nguồn lực giúp đỡ. Mời quý vị đón xem kỳ 5 tuyến bài Chuyện ngoài bệnh án ung thư.