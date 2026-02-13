VWS lan tỏa tết nghĩa tình, bền bỉ hành trình xanh

Song hành với nhiệm vụ xử lý chất thải đô thị, VWS kiên trì theo đuổi định hướng phát triển bền vững, gắn trách nhiệm xã hội với hành trình gần 20 năm đồng hành cùng TP.HCM.



Sẻ chia tết nghĩa tình

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, tại xã Hưng Long (TP.HCM), không khí "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" thêm ấm áp khi VWS đồng hành cùng chính quyền địa phương trao quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 9.2, gần 100 phần quà tết được trao tận tay người dân. Giá trị vật chất không lớn, nhưng mang theo sự động viên kịp thời, giúp bà con vơi bớt lo toan trong những ngày tết cận kề.

Theo ông Trương Cường Quốc, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp 42 (xã Hưng Long), ngày hội không chỉ là hoạt động vui xuân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng; sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong chăm lo cho các đối tượng yếu thế.

VWS đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM trao quà tết cho chị em nữ công nhân môi trường đô thị dịp Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: T.L

Trước đó, VWS phối hợp với Thành Đoàn TP.HCM và Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn tổ chức chương trình về nguồn tại xã Giao Long (Vĩnh Long). Với tổng kinh phí 200 triệu đồng, chương trình trao quà cho các gia đình chính sách, người có công nuôi giấu cán bộ cách mạng và 200 hộ dân khó khăn tại vùng căn cứ cách mạng.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó tổng giám đốc VWS, cho biết an sinh xã hội được doanh nghiệp xác định là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển. "Chúng tôi mong sự hiện diện của mình mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi cho bà con, không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất của món quà", bà Phương chia sẻ.

Tri ân những người giữ màu xanh cho thành phố

Không chỉ tập trung hoạt động an sinh, VWS còn tích cực tham gia các chương trình cộng đồng vì môi trường. Tại ngày hội "Cùng HTV hành động xanh 2026: Vì một tương lai xanh" do Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM tổ chức, VWS giới thiệu tổng thể về công nghệ xử lý chất thải và quy mô vận hành của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, một trong những hạ tầng môi trường trọng điểm của TP.HCM.

Người dân được tiếp cận trực quan quy trình xử lý rác hiện đại, các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường, qua đó hiểu rõ hơn vai trò thầm lặng nhưng thiết yếu của ngành môi trường đối với đời sống đô thị.

Ông David Dương (áo nâu), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VWS thăm hỏi anh em công nhân ngày lễ tri ân 20 năm phát triển doanh nghiệp ẢNH: T.L

Dịp này, VWS cũng trao quà tết tri ân công nhân vệ sinh môi trường, những người làm việc xuyên tết để giữ thành phố sạch, xanh. Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM trao quà cho 500 nữ công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình". Mỗi phần quà không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần cho những lao động âm thầm phía sau diện mạo đô thị.

Trong chuỗi hoạt động đầu xuân, VWS cũng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, tri ân đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và công nhân viên đã gắn bó trong suốt quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp. Hiện VWS có gần 400 cán bộ, công nhân viên, trong đó nhiều người gắn bó lâu năm, điều không dễ trong bối cảnh thị trường lao động biến động.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VWS, cho rằng giá trị bền vững của doanh nghiệp không chỉ nằm ở công nghệ hay quy mô, mà trước hết ở con người, những lao động đã kiên trì đồng hành từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn. "Sự quan tâm, ghi nhận của xã hội là động lực để những người làm nghề môi trường tiếp tục bền bỉ trên con đường đã chọn", ông Dương nói.