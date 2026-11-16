WHO báo động mối nguy từ tình trạng kháng thuốc kháng sinh

Các quan chức WHO cho hay các quốc gia đã tăng cường nỗ lực để giải quyết vấn đề AMR, nhưng cảnh báo rằng tiến bộ trong phòng ngừa, chẩn đoán và sử dụng kháng sinh đúng cách vẫn còn quá chậm để đạt được các mục tiêu toàn cầu. Vi khuẩn đã tiến hóa để kháng lại các loại thuốc được thiết kế để tiêu diệt chúng.

Logo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong một cuộc họp báo về các vấn đề sức khỏe toàn cầu tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 7.10 Ảnh: AFP

Việc sử dụng rộng rãi kháng sinh trong y tế con người, chăn nuôi và sản xuất thực phẩm đã làm trầm trọng thêm vấn đề này, khiến AMR trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh truyền nhiễm trên toàn thế giới.

"Kháng thuốc kháng sinh đang lan rộng và đe dọa tương lai của nền y học hiện đại", ông Jean-Pierre Nyemazi, quyền trưởng bộ phận AMR tại WHO, cảnh báo.

"Không giống như Covid-19, vốn rất dễ nhận thấy, những bệnh nhiễm trùng kháng thuốc đã cướp đi sinh mạng của con người trong nhiều năm mà chúng ta không nhận ra và không gióng lên hồi chuông cảnh báo", ông Nyemazi nói.

Chỉ riêng trong năm 2021, AMR đã trực tiếp gây ra hơn 1 triệu ca tử vong và liên quan đến khoảng 4,7 triệu ca tử vong khác, theo WHO.

Một cuộc điều tra của WHO tại 183 quốc gia về tiến độ chống AMR trong năm nay cho thấy gần 9/10 quốc gia có kế hoạch hành động quốc gia chống lại tình trạng này. Năm 2017, con số này chỉ là khoảng 4/10.

Nhưng chỉ có 42 quốc gia, chưa đến 1/5, cho hay họ có kế hoạch được tài trợ, thực hiện và giám sát, theo bà chuyên viên kỹ thuật AMR Pravasha Prakash của WHO. "Các quốc gia đang tiến bộ từng bước nhưng tiến độ vẫn cần được đẩy nhanh hơn nữa để đạt được các mục tiêu năm 2030", bà Prakash nói thêm.

Một trong những điểm yếu chính vẫn là khả năng tiếp cận chẩn đoán. Chỉ có 36% quốc gia có phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia có khả năng xét nghiệm kháng thuốc ở tất cả các loại vi khuẩn và nấm được WHO giám sát, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 80% đặt ra cho năm 2030.

"Nếu không xét nghiệm, các bác sĩ phải điều trị mà không biết nguyên nhân gây nhiễm trùng hoặc loại kháng sinh nào sẽ có hiệu quả", bà Sylvia Bertagnolo, đứng đầu bộ phận giám sát AMR tại WHO, cho hay.

Nghiên cứu: Siêu vi khuẩn có thể giết hơn 39 triệu người, thuốc kháng sinh vô dụng

Dữ liệu giám sát toàn cầu mới nhất cho thấy trong năm 2023, cứ 6 trường hợp nhiễm khuẩn được xác nhận trong phòng thí nghiệm và báo cáo cho WHO thì có một trường hợp kháng thuốc kháng sinh được dùng để điều trị.

WHO ước tính tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể gây ra khoảng 39 triệu ca tử vong từ nay đến năm 2050.

WHO nhấn mạnh cần phải cải thiện việc sử dụng các loại kháng sinh hiện có, trong bối cảnh việc phát triển các phương pháp điều trị mới không theo kịp sự gia tăng tình trạng kháng thuốc.

Phòng ngừa nhiễm trùng, tiêm chủng, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh, và sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách là những đòn bẩy chính để giải quyết vấn đề kháng thuốc kháng sinh, theo WHO.