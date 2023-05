WHO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam thuốc điều trị ngộ độc Botulinum

Theo Bộ Y tế, ngay khi nhận được báo cáo của Sở Y tế TP.HCM ngày 21.5 về các trường hợp ngộ độc Botilinum đang điều trị tại TP.HCM, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã khẩn trương liên hệ, trao đổi và làm việc với WHO để hỗ trợ giải quyết.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đang thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy T.H

Với sự hỗ trợ của Bộ phận Chăm sóc sức khỏe toàn dân, môi trường và lối sống lành mạnh của WHO, WHO đã xác định có thể cung cấp khẩn cấp 6 lọ Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) cho nhu cầu cấp bách của Việt Nam trong điều trị ngộ độc Botulinum.

WHO và các cơ quan liên quan của Bộ Y tế, các bệnh viện... đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để khẩn trương tiếp nhận lô thuốc này. Cục Quản lý dược cũng đã đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) liên hệ với các công ty nhập khẩu, nhà cung ứng để có thêm nguồn thuốc.

Theo Bộ Y tế, ngộ độc Botulinum do nhiễm độc tố vi khuẩn Clostridium botulinum. Ngộ độc này rất hiếm xảy ra ở Việt Nam và trên thế giới. Nguyên nhân chính là do người bệnh nhiễm độc tố vi khuẩn trong thực phẩm kém chất lượng, ăn phải các loại thức ăn bảo quản không tốt. Từ năm 2020 đến nay, trong nước rải rác có một vài ca bệnh/năm, gần đây có 3 ca tại TP.HCM.



Do bệnh này rất hiếm xảy ra nên nguồn cung đối với thuốc chữa (thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent - BAT) trên thế giới cũng rất hiếm và giá rất cao. Tại Việt Nam, BAT chưa nằm trong danh mục các thuốc được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Trước đó, bên cạnh việc cấp phép và nhập khẩu thuốc thương mại thông thường, để đảm bảo tính cấp bách, năm 2020, để phục vụ điều trị các ca nhiễm độc tố Botilinum do sử dụng pa tê chay có chứa độc tố, Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) đã đề nghị WHO hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung thuốc BAT. Khi đó, WHO đã hỗ trợ kịp thời 10 lọ, góp phần kịp thời cứu chữa các bệnh nhân.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý dược, về giải pháp căn cơ, để chủ động hơn với các thuốc chống ngộ độc nói riêng, các thuốc hạn chế về nguồn cung nói chung, Bộ Y tế đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng cơ chế đảm bảo thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung.