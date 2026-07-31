WHO khuyến cáo cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Năm 2022, ước tính có 19,8 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm khoảng 32% tổng số ca tử vong trên thế giới. Trong số này, 85% tử vong là do nhồi máu cơ tim và đột quỵ. WHO cũng cho biết, trong 18 triệu ca tử vong sớm (trước 70 tuổi) do các bệnh không lây nhiễm vào năm 2021, có ít nhất 38% liên quan đến bệnh tim mạch (báo cáo của WHO công bố ngày 31.7.2025), theo Hindustan Times (Ấn Độ).

WHO khuyến cáo mọi người nên bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, vận động thường xuyên, giảm muối, ăn nhiều rau và trái cây để phòng bệnh tim mạch ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Làm sao nhận biết nhồi máu cơ tim hay đột quỵ?

WHO chỉ ra các dấu hiệu nhồi máu cơ tim thường gặp gồm:

Đau hoặc cảm giác khó chịu ở giữa ngực.

Đau hoặc khó chịu lan đến cánh tay, vai trái, khuỷu tay, hàm hoặc lưng.

Khó thở hoặc hụt hơi.

Buồn nôn hoặc nôn.

Choáng váng hoặc cảm giác sắp ngất.

Đổ mồ hôi lạnh, da tái nhợt.

Ở phụ nữ, các triệu chứng như khó thở, buồn nôn, nôn, đau lưng hoặc đau hàm thường gặp hơn so với nam giới.

Theo WHO, với đột quỵ, các triệu chứng điển hình nhất là yếu đột ngột ở mặt, cánh tay hoặc chân, thường chỉ xảy ra ở một bên cơ thể. Các dấu hiệu khác bao gồm:

Tê đột ngột ở mặt, cánh tay hoặc chân, đặc biệt ở một bên cơ thể.

Đột ngột lú lẫn, nói khó hoặc khó hiểu lời nói.

Đột ngột giảm hoặc mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt.

Khó đi lại, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc mất phối hợp động tác.

Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân.

Ngất hoặc mất ý thức.

Từ đó, WHO khuyến cáo người có các triệu chứng trên cần đến cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu ngay lập tức.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Theo WHO, phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu, thừa cân và béo phì.

Những thay đổi lối sống quan trọng được WHO khuyến nghị gồm:

Bỏ thuốc lá: Ngừng sử dụng mọi sản phẩm thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn: Giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Ăn nhiều rau và trái cây: Tăng lượng rau củ và trái cây trong chế độ ăn hằng ngày.

Tập thể dục thường xuyên: Duy trì hoạt động thể chất đều đặn.

Tránh sử dụng rượu bia ở mức có hại: Hạn chế hoặc tránh uống rượu bia quá mức.

WHO cũng nhấn mạnh việc phát hiện sớm bệnh, tiếp cận các loại thuốc thiết yếu và can thiệp y khoa khi cần thiết đóng vai trò quan trọng trong phòng và điều trị bệnh tim mạch.