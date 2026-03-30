WHO lùi thời hạn cho thỏa thuận ứng phó đại dịch

Các quốc gia thành viên đã tập trung tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 23.3 để tham gia vòng thương thuyết lẽ ra là cuối cùng cho thỏa thuận này. Các bên tìm cách đạt được sự đồng thuận về cách thức áp dụng trên thực tế của hệ thống "Tiếp cận Mầm bệnh và Chia sẻ Lợi ích (PABS)". Tuy nhiên, đến khuya 28.3, các nước đồng ý rằng cần thêm thời gian đàm phán, với những hoạt động thảo luận mới sẽ diễn ra từ ngày 27.4 đến 1.5.

PABS là hệ thống phân bổ quyền tiếp cận các mầm bệnh nguy hiểm có khả năng gây đại dịch, đồng thời chia sẻ những lợi ích thu được từ hoạt động đó, như vắc xin mới điều chế, các cuộc xét nghiệm và phương pháp điều trị. Dù vậy, các bên vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc sau một tuần đàm phán.

Một số nước, cụ thể là ở châu Phi, muốn được đảm bảo rằng một khi chia sẻ dữ liệu về mầm bệnh, họ được đảm bảo quyền tiếp cận bất kỳ sản phẩm nào phát triển từ thông tin đó. Tuy nhiên, các nước châu Âu, đặc biệt những quốc gia có ngành công nghiệp dược phẩm lớn, cảnh báo rằng việc bắt buộc chia sẻ lợi ích có thể làm suy giảm động lực nghiên cứu và phát triển.

Trong một diễn biến khác, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo số ca Covid-19 đến từ biến thể đột biến cao có tên BA.3.2, biệt danh Cicada, đang gia tăng trên toàn quốc. CDC đến nay đã phát hiện biến thể này tại ít nhất 23 tiểu bang Mỹ, theo USA Today hôm 28.3.