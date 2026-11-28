Theo Windows Latest, nhiều người dùng đã nhận thấy trải nghiệm sử dụng Windows 11 đang trở nên mượt mà hơn trong thời gian gần đây. Đây là kết quả của những nỗ lực từ Microsoft nhằm cải thiện khả năng sử dụng RAM trên hệ điều hành của hãng.

Microsoft đã thừa nhận rằng bản thân các ứng dụng và dịch vụ nền của họ trong Windows 11 tiêu tốn gần 900 MB bộ nhớ hệ thống. Vấn đề này gần như không ảnh hưởng đến các hệ thống có 32 GB RAM, nhưng mọi thứ sẽ rõ rệt trên các hệ thống chỉ có 8 GB RAM.

Microsoft đang cải thiện đáng kể mức sử dụng RAM trên Windows 11 ẢNH: REUTERS

Tại sự kiện Ignite 2026 diễn ra vào giữa tuần trước, Microsoft cho biết công ty "hy vọng sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng trên các thiết bị hiện có khi Windows tiếp tục được nâng cấp". Do giá thành bộ nhớ cao hiện nay, công ty đang đầu tư mạnh vào việc tối ưu hóa hiệu suất sử dụng bộ nhớ, đặc biệt cho các thiết bị có RAM 8 GB và 16 GB.

Cụ thể, ứng dụng Microsoft 365 hiện sử dụng ít hơn 360 MB bộ nhớ so với trước đây, trong khi các dịch vụ như Defender, Purview và OneDrive đã giảm tổng mức tiêu thụ xuống hơn 500 MB. Nhờ vào việc tối ưu hóa này, tổng cộng gần 900 MB bộ nhớ đã được tiết kiệm, một con số ấn tượng.

Các trải nghiệm tích cực trên Windows 11 26H2

Ngoài ra, Microsoft cũng thông báo rằng sau bản cập nhật tháng 10.2026, Windows 11 có thể cải thiện tốc độ phản hồi lên đến 20%. Các bài kiểm tra chính thức cho thấy hiệu suất của Office trên máy tính với RAM 8 GB, trong các tình huống tải cao như mô phỏng cuộc gọi Teams, phát video 4K, mở 20 tab Edge và Outlook, đã nhanh hơn khoảng 21% so với phiên bản cập nhật tháng 1.

Mức sử dụng bộ nhớ trên laptop có RAM 8 GB sau khi khởi động lại, với bản cập nhật 25H2 và 26H2 của Windows 11 ẢNH: WINDOWS LATEST

Các phương tiện truyền thông quốc tế cũng đã tiến hành thử nghiệm trên một laptop cũ với 8 GB RAM. Sau khi nâng cấp từ Windows 11 25H2 lên 26H2, mức sử dụng bộ nhớ sau khi khởi động lại đã giảm từ khoảng 5 GB xuống còn 3,3 GB, trong khi bộ nhớ khả dụng tăng từ 2,9 GB lên 4,6 GB. Một máy ảo với RAM 8 GB khác cũng cho thấy mức sử dụng bộ nhớ giảm từ 4,1 GB xuống còn khoảng 2,8 GB đến 3,2 GB, cho thấy một sự cải thiện đáng kể.

Những cải tiến này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng Windows 11 trong thời gian tới.