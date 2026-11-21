Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, LiberNT đã thu hút sự chú ý từ những người dùng Windows 11 đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho hệ điều hành của Microsoft.

Giao diện máy tính để bàn của LiberNT ẢNH: Kho lưu trữ GitHub của LiberNT

Khác với các bản phân phối Linux, LiberNT không dựa vào nhân Linux mà tập trung vào việc tái tạo kiến trúc Windows NT. Khởi xướng bởi nhà phát triển Ahmed Arif, dự án này được cung cấp miễn phí qua kho lưu trữ GitHub chính thức, với Windows 11 24H2 là mục tiêu chính để tái tạo.

LiberNT dựa trên ReactOS, một dự án mã nguồn mở lâu đời nhằm tái tạo chức năng của Windows. Tuy nhiên, trong khi ReactOS chủ yếu nhắm đến các phiên bản Windows cũ, LiberNT lại hướng tới các phiên bản mới hơn. Theo tài liệu phát triển chính thức, các nhà phát triển đã thực hiện nhiều thay đổi đáng kể về kiến trúc, bao gồm hệ thống con bộ nhớ ảo tương thích với NT mới, trình quản lý bộ nhớ đệm thay thế và cập nhật cho NTFS cùng các công việc liên quan đến trình điều khiển đồ họa hiện đại.

Hệ điều hành này hỗ trợ các kiến trúc AMD64, ARM64 và RISC-V64, cùng với các giao diện phần cứng hiện đại như PCIe, NVMe và USB 3.0. Đặc biệt, LiberNT còn giới thiệu tính năng thử nghiệm cho phép chạy các ứng dụng Linux mà không cần đến nhân Linux hoặc máy ảo chuyên dụng. Theo thử nghiệm độc lập của IT-Connect, hệ điều hành này bao gồm một giao diện dòng lệnh Linux có khả năng khởi chạy các chương trình Ubuntu, mặc dù đồ họa và âm thanh tăng tốc phần cứng vẫn chưa được hỗ trợ.

Khó để có thể thay thế Windows 11 trên máy tính để bàn

Giao diện máy tính để bàn của LiberNT rất giống với Windows 11, với thanh tác vụ quen thuộc và File Explorer có các tab. Trình hướng dẫn cài đặt ban đầu cung cấp tùy chọn tải xuống cho các ứng dụng phổ biến như Google Chrome, Firefox và Steam, mặc dù không đảm bảo khả năng tương thích hoàn hảo.

LiberNT được xây dựng dựa trên nền tảng của ReactOS, nhưng hướng đến khả năng tương thích với Windows 11 mới hơn ẢNH: DỰ ÁN REACTOS

Các nhà phát triển cũng cho biết họ sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong quá trình lập trình và đánh giá mã, nhưng mọi thay đổi đều trải qua kiểm tra thủ công. Họ mô tả nỗ lực tương thích với Windows của mình là một "quá trình triển khai trong môi trường sạch" dựa trên tài liệu công khai của Microsoft.

Tuy nhiên, LiberNT vẫn còn lâu mới có thể thay thế Windows 11 trên các máy tính cá nhân thông thường, bởi các bản phát hành công khai chủ yếu là bản thử nghiệm với khả năng tương thích ứng dụng chưa hoàn chỉnh và các vấn đề về độ ổn định. Các nhà phát triển khuyến nghị người dùng nên chạy thử nghiệm LiberNT trong môi trường ảo hóa hoặc trên phần cứng dự phòng.

Mặc dù còn nhiều thách thức, LiberNT đại diện cho một cách tiếp cận thú vị trong việc xây dựng một hệ điều hành độc lập tương thích với Windows. Vẫn chưa rõ liệu dự án có thể cung cấp khả năng tương thích phần mềm, trình điều khiển và trò chơi hay không.