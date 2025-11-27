Windows 11 giúp cập nhật và gỡ ứng dụng dễ dàng hơn

Microsoft đang thử nghiệm hai bản nâng cấp mới cho việc xử lý ứng dụng trên Windows 11 thông qua kênh Windows Insider nhằm cải thiện trải nghiệm cho người dùng.

Hai thay đổi đáng giá cho Windows 11

Đầu tiên, Microsoft sẽ giới thiệu một trang Software Update mới trong phần Settings với hứa hẹn cho phép người dùng cập nhật các ứng dụng đã cài đặt mà không cần phải tìm kiếm trong Microsoft Store.

Trang Software Update giúp quản lý việc cài đặt các bản cập nhật ứng dụng ẢNH: MICROSOFT

Với trang Software Update mới, người dùng cũng có thể cập nhật các ứng dụng cài đặt bên ngoài Store, như ứng dụng độc lập hoặc công cụ doanh nghiệp, thông qua cùng một giao diện Settings giúp giảm thiểu tình trạng phân mảnh. Tuy nhiên, thử nghiệm ban đầu bởi Windows Central cho thấy tình trạng gặp khó khăn khi nhấn Check for updates mà không nhận được phản hồi.

Thứ hai, tính năng gỡ cài đặt các ứng dụng do Microsoft Store quản lý sẽ được hỗ trợ giúp người dùng dễ dàng xóa những ứng dụng không còn cần thiết nhằm đơn giản hóa việc quản lý ứng dụng. Khi sử dụng Microsoft Store (phiên bản 22510.1401.xx trở lên), người dùng giờ đây có thể gỡ cài đặt các ứng dụng do Store quản lý trực tiếp từ Store Library chỉ với một cú nhấp chuột.

Việc gỡ bỏ các ứng dụng trở nên đơn giản hơn nhờ Microsoft Store ẢNH: MICROSOFT

Những bản cập nhật này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong cách quản lý và bảo trì ứng dụng trên Windows 11, hướng tới sự tập trung và thân thiện hơn với người dùng. Tuy nhiên, các tính năng nói trên hiện chỉ có trên các bản dựng Windows Insider, có nghĩa hầu hết người dùng sẽ chưa thấy được sự thay đổi này.

Trải nghiệm Windows 11 liên tục 'lột xác'

Những cải tiến này sẽ mang đến cho người dùng một cách quản lý ứng dụng tập trung và đơn giản hơn trên máy tính Windows 11. Khi tính năng này hoạt động hoàn toàn, người dùng sẽ dễ dàng cập nhật và dọn dẹp các ứng dụng không còn sử dụng, tiết kiệm thời gian và giảm bớt phiền toái, đặc biệt với các ứng dụng bên ngoài Microsoft Store.

Trong thời gian tới, Windows 11 cũng sẽ tiếp tục nhận được nhiều bản nâng cấp ổn định giúp hệ điều hành này tích hợp sâu hơn với AI (trí tuệ nhân tạo). Microsoft đang nỗ lực tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, từ menu chuột phải đến các thao tác sao chép-dán, nhằm mang lại sự thuận tiện hơn cho người dùng.