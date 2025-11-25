Windows 11 sửa menu chuột phải sau nhiều than phiền từ người dùng

Theo Digitaltrends, thay đổi mới trên Windows 11 sẽ giúp giảm kích thước menu chuột phải theo chiều dọc xuống khoảng một phần ba. Bố cục mới này nhóm các hành động ít được sử dụng, như "Compress to ZIP", "Copy as Path" và "Free up space" vào một menu phụ có nhãn "Manage File". Sự thay đổi này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các tùy chọn cần thiết hơn.

Các tùy chọn đồng bộ hóa tập tin trên đám mây, như các mục trong OneDrive, hiện được sắp xếp trong các menu phụ riêng biệt theo nhà cung cấp, thay vì làm lộn xộn danh sách nhấp chuột phải.

Giao diện menu chuột phải đang được Microsoft triển khai cho người dùng Insider ẢNH: DIGITALTRENDS

Microsoft cho biết những thay đổi này nhằm giảm dung lượng chiếm dụng của các hành động không thường xuyên sử dụng. Hiện tại, menu chuột phải trong Windows 11 có thể chiếm tới 75% màn hình theo chiều dọc trên các máy tính xách tay thông thường, gây khó khăn cho người dùng trong việc thực hiện các thao tác cơ bản.

Menu chuột phải Windows 11 gọn nhất từ trước đến nay

Việc đơn giản hóa menu chuột phải đã cải thiện khả năng sử dụng cho hàng triệu người dùng, đặc biệt là những người thường xuyên phải nhấp chuột phải để quản lý tệp và thực hiện các tác vụ năng suất. Với người dùng chuyên nghiệp, nhà phát triển và nhân viên doanh nghiệp, menu gọn gàng hơn có nghĩa ít bị phân tâm và quy trình làm việc nhanh hơn.

Sự thay đổi cho thấy Microsoft đang tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) thay vì chỉ thêm các tính năng mới. Nếu sử dụng Windows 11 cho công việc hằng ngày, bản cập nhật này sẽ mang lại trải nghiệm nhấp chuột phải nhanh hơn, gọn gàng và ít gây rối mắt hơn, đặc biệt trên các màn hình máy tính xách tay nhỏ.

Trong tương lai, Microsoft có thể sẽ mở rộng phương pháp giảm thiểu sự lộn xộn này ra ngoài menu chuột phải của File Explorer. Người dùng có thể mong đợi các thành phần giao diện người dùng gọn gàng hơn ở các phần khác của Windows 11.

Giao diện người dùng mới có thể được triển khai từ kênh Dev sang bản Beta, trước khi đến với phiên bản chính thức trong bản cập nhật lớn tiếp theo. Một menu chuột phải đơn giản có thể mở ra những cải tiến lớn hơn cho Windows 11 trong tương lai.