World Cup 2026 chưa lăn bóng, cuộc chiến chống livestream lậu đã ‘dậy sóng’

World Cup 2026 chỉ còn ít tuần nữa sẽ khởi tranh và khán giả Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn theo dõi toàn bộ 104 trận đấu trên VTV, MyTV và TV360. Tuy nhiên, cùng với sức nóng của giải đấu, tình trạng phát lậu bóng đá cũng bắt đầu nóng trở lại. Nhiều website phát miễn phí các trận đấu để chèn quảng cáo cá độ và cờ bạc trực tuyến.

Đầu tháng 2.2026, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây Xôi Lạc TV, khởi tố 38 bị can liên quan hành vi phát lậu bóng đá và tổ chức đánh bạc.

World Cup 2026 chưa lăn bóng, cuộc chiến bản quyền bóng đá đã ‘dậy sóng’

Ngày 21.5, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố 23 bị can liên quan các website CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị livestream, phong tỏa hơn 10 tỉ đồng cùng nhiều ô tô hạng sang.

Việc liên tiếp triệt phá các đường dây phát lậu được xem là động thái mạnh tay của cơ quan chức năng trước thềm World Cup 2026, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 38/CĐ-TTg về xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ.