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Thế giới

X-59 chuẩn bị cho chuyến bay vượt tốc độ âm thanh

Thụy Miên
Thụy Miên
05/06/2026 15:36 GMT+7

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm tốc độ cận âm của X-59, dòng máy bay được kỳ vọng sẽ chỉ mất khoảng 2 giờ rưỡi cho hành trình từ Los Angeles (California) đến New York (bang New York).

Supersonic jet that will fly you from LA to NYC - Ảnh 1.

X-59 trong một chuyến bay thử trên bầu trời California

ảnh: nasa

Theo California Post hôm nay 5.6, NASA đã kết thúc các cuộc thử nghiệm tốc độ cận âm của X-59 và đang chuẩn bị cập nhật phần mềm cũng như thực hiện các đánh giá cần thiết trước khi tiến hành những chuyến bay đạt tốc độ âm thanh đầu tiên của dòng máy bay này.

NASA cho biết trong các đợt thử nghiệm hồi tháng 4, X-59 đã đạt độ cao hơn 13.000 m trong lúc di chuyển với tốc độ gần Mach 0,95 (1.173 km/giờ).

Tính đến thời điểm hiện tại, X-59 đã thực hiện tổng cộng 15 chuyến bay thử nghiệm ở tốc độ cận âm. Các kỹ sư hiện đang gấp rút chuẩn bị cho lần đầu tiên chiếc máy bay vượt qua tốc độ âm thanh.

X-59, dòng máy bay tương lai được thiết kế bay nhanh hơn vận tốc âm thanh nhưng giảm đáng kể tiếng ồn, đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm mới, bao gồm các chuyến bay siêu thanh đầu tiên trong tháng 6 này.

"Bay ở vận tốc âm thanh là một cột mốc quan trọng đối với đội ngũ phát triển X-59", Giám đốc dự án Cathy Bahm cho biết.

Tại nhà máy số 42 của Không quân Mỹ ở thành phố Palmdale (bang California), các kỹ sư NASA đang hoàn tất vòng kiểm tra an toàn cuối cùng trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, X-59 được kỳ vọng đạt tốc độ đến Mach 1,6 (1.960 km/giờ) trong quá trình thử nghiệm.

Tuy nhiên, mục tiêu của cuộc thử nghiệm là X-59 sẽ đạt tốc độ chuẩn là Mach 1,4 (1.489 km/giờ) cho hành trình ở độ cao khoảng 16.800 m. Đây là các thông số dự kiến được sử dụng trong quá trình bay thử nghiệm trên nhiều khu vực dân cư tại Mỹ.

Bên cạnh tốc độ, X-59 là nền tảng bay được NASA thử nghiệm để giảm độ ồn trong quá trình hoạt động, cho phép loại trừ tiếng nổ siêu thanh vốn xảy ra khi máy bay đột phá bức tường âm thanh.

Từ đầu thập niên 1970, Mỹ áp dụng quy định hạn chế các chuyến bay dân dụng siêu thanh trên đất liền do lo ngại về tiếng nổ siêu thanh. Thông qua chương trình X-59, NASA hướng đến cung cấp cơ sở khoa học và dữ liệu thực tế để xem xét lại lệnh cấm này, từ đó mở đường cho kỷ nguyên hàng không siêu thanh.

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