Hai máy bay Boeing EA-18G Growler của Hải quân Mỹ va chạm trên không

Khói bốc lên khi hai máy bay lao xuống đất

Hãng AP ngày 18.5 đưa tin bốn phi công nhảy dù an toàn sau khi hai máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ va chạm trong một cuộc trình diễn trên không tại Căn cứ Không quân Mountain Home ở phía tây bang Idaho.

Vụ va chạm liên quan đến hai máy bay EA-18G Growler thuộc Phi đội Tấn công điện tử 129 tại đảo Whidbey (bang Washington), theo phát ngôn viên Amelia Umayam của lực lượng không quân hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ.

Bà Umayam cho biết các máy bay đang trình diễn trên không khi vụ tai nạn xảy ra. Bốn phi công từ cả hai máy bay đã nhảy dù an toàn và vụ tai nạn đang được điều tra.

EA-18G Growler là biến thể của máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet

Căn cứ Không quân Mountain Home đã bị phong tỏa ngay lập tức sau vụ tai nạn. Phần còn lại của buổi trình diễn trên không đã bị hủy bỏ.

Các video do khán giả đăng tải trực tuyến cho thấy bốn chiếc dù bung ra trên không khi hai máy bay lao xuống đất gần căn cứ.

EA-18G Growler là biến thể của máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet với hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến.

Ban tổ chức cho biết sự kiện trên bao gồm các màn trình diễn máy bay và nhảy dù nhằm tôn vinh lịch sử hàng không và giới thiệu khả năng quân sự hiện đại. Phi đội biểu diễn Thunderbirds của Không quân Mỹ là tâm điểm của chương trình.

Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết khu vực biểu diễn có tầm nhìn tốt và gió giật tối đa 47 km/giờ vào khoảng thời gian xảy ra vụ tai nạn.

Điều đáng chú ý là tất cả các phi công đều có thể phóng ghế thoát hiểm khỏi máy bay. Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti cho biết điều này có thể do cách hai máy bay va chạm và dường như mắc vào nhau giữa không trung trước khi rơi xuống.