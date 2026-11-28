Trong cuộc trò chuyện mới đây trên kênh YouTube của đạo diễn Diệp Niệm Sâm, Trần Hào kể về 5 nữ diễn viên từng gắn bó với anh trên màn ảnh TVB. Bài phỏng vấn lên sóng khi Cuộc chiến hoa hồng, bộ phim anh đóng cùng Dương Thiến Nghiêu nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập nhà đài, đang phát sóng.

Những nữ đồng nghiệp gắn bó với Trần Hào ở TVB

Trong số 5 người, Xa Thi Mạn là bạn diễn đóng cặp với Trần Hào nhiều nhất. Từ lần đầu hợp tác trong Thâm cung nội chiến năm 2004, cả hai có dịp thử sức ở nhiều thể loại. Ngôi sao kỳ cựu dùng hai chữ "vô địch" để nói về khả năng biến hóa của nữ đồng nghiệp.

Kỷ niệm Trần Hào nhớ nhất là cảnh hai nhân vật mắc kẹt dưới giếng trong phim Bão cát (2006). Để quay cảnh này cùng Xa Thi Mạn, anh phải treo ngược người và được thả xuống một giếng sâu khoảng 30 mét. Anh cũng đặc biệt thích những màn vợ chồng đấu khẩu trong Công chúa giá đáo. Theo nam diễn viên, cả hai bắt nhịp rất nhanh, người này vừa dứt lời, người kia đã biết cách đáp lại.

Trần Hào không sở hữu vẻ điển trai điển hình của dàn tài tử TVB cùng thời, song anh vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua nhiều bộ phim đình đám đóng cặp cùng nhiều người đẹp Hồng Kông Ảnh: Chụp màn hình show Thâm Đạo Casting

Với Chung Gia Hân, bạn diễn trong Sóng gió gia tộc (2007) và Công chúa giá đáo (2010), Trần Hào lại có tình cảm như một người anh. Trong mắt anh, cô hiền lành, hồn nhiên và say mê diễn xuất. Qua nhiều năm làm việc cùng nhau, anh có cảm giác như được nhìn thấy em gái mình lớn lên.

Nhắc đến buổi đầu ở TVB, Trần Hào cho biết anh luôn xem Trần Tuệ San là bậc đàn chị. Khi đóng cùng cô trong Bàn tay nhân ái 2 (2000) và Người cha tuyệt vời (2002), điều anh học được là sự nghiêm túc với công việc và cách đối đãi chân thành với mọi người.

Ở thế hệ đàn em, Trần Hào đánh giá cao Cung Gia Hân, người từng đóng cùng anh trong Sát thủ (2020) và Xí nghiệp cường nhân (2024). Anh nhận xét cô hòa đồng, chịu khó và nắm bắt nhân vật chính xác. Theo anh, Cung Gia Hân còn nhiều khả năng để thể hiện trên màn ảnh.

Riêng với Dương Thiến Nghiêu, Cuộc chiến hoa hồng (2026) đánh dấu lần hai người tái ngộ sau 17 năm kể từ Cung tâm kế (2009). Cô vào vai Hạ Vô Song, người phụ nữ tìm cách trả thù cho người bạn quá cố. Trần Hào đóng vai Trần Vân Sinh, ông chủ công ty giải trí có vẻ ngoài nho nhã nhưng ngầm chi phối số phận các nghệ sĩ. Anh nhận xét những trải nghiệm từ khi lập gia đình đã giúp diễn xuất của Dương Thiến Nghiêu thêm chiều sâu. Dù xa cách nhiều năm, cả hai vẫn giữ được sự ăn ý từ thời đóng phim ở TVB.

Chuyện nghề nhiều thăng trầm sau hơn 30 năm

Nhìn lại hơn 30 năm làm nghề, Trần Hào kể anh xuất thân là người mẫu, nhận vai điện ảnh đầu tay năm 1994 vì tiền cát sê. Một thời gian dài, anh liên tục được giao vai giang hồ. Mãi đến khi trải qua 3 tháng liền không có việc, anh mới nhận ra mình thực sự muốn theo đuổi diễn xuất.

Trần Hào là gương mặt quen thuộc của màn ảnh TVB ẢNH: Chụp màn hình phim Cung tâm kế

Thử thách tiếp tục đến với Huyền thoại bắt đầu (2002), bộ phim cổ trang đầu tiên của Trần Hào ở TVB, nam diễn viên gặp khó với những câu thoại dùng lối diễn đạt cổ. Có câu anh phải quay lại 20 đến 30 lần. Sự kiên nhẫn và cảm thông của các đồng nghiệp như Lưu Đan, Thái Thiếu Phân và Mã Tuấn Vỹ đã giúp tài tử 7X vượt qua áp lực ấy.

Trần Hào cho biết từng có 10 năm liền làm việc không nghỉ. Có lúc anh quay cùng lúc vài phim hiện đại, tạo hình giữa các vai giống nhau đến mức anh phải sáng tạo thêm nhiều chi tiết tính cách để khán giả phân biệt từng nhân vật. Sau này, anh hiểu người diễn viên cũng cần thời gian quan sát và suy ngẫm. Trần Hào thừa nhận anh mất khá lâu mới cảm thấy tự tin khi đóng vai chính.