Xã Vĩnh Điều giáp biên Campuchia tổng lực thoát nghèo: Có sinh kế, có mái nhà

Tại tỉnh An Giang, xã biên giới Vĩnh Điều được hình thành từ việc sáp nhập 2 xã Vĩnh Phú, Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (cũ). Xã có diện tích hơn 229 km2, dân số hơn 17.400 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 16%.

Địa bàn xã rộng, có đường biên giới giáp 2 tỉnh Takeo và Kampot (Campuchia) dài gần 14 km. Dân cư phân bố không đồng đều, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên xã từng đối mặt không ít khó khăn, đặc biệt là tình trạng hộ nghèo, cận nghèo và thiếu việc làm.

Xã biên giới vượt qua gian khó từ kinh tế nông nghiệp

Những năm gần đây, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh An Giang cùng sự nỗ lực của địa phương và từng hộ dân, bức tranh kinh tế - xã hội xã Vĩnh Điều đã có nhiều gam màu sáng, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng cao. Đến đầu năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,11%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y đạt trên 89%...

Là địa phương có nền kinh tế thuần nông, chính quyền xã biên giới Vĩnh Điều luôn quan tâm việc nâng cao giá trị sản xuất lúa để tăng thu nhập cho người dân ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Văn Hướng, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Điều, cho biết để đạt được mục tiêu này, địa phương xác định phát triển kinh tế phải gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân. Năm 2026, xã phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng đạt 8,5%, thu nhập bình quân đầu người 72 triệu đồng/năm và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt 95%.

Từ nhiều năm nay, nông nghiệp vẫn là trụ cột của nền kinh tế Vĩnh Điều nên việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp được xem là giải pháp căn cơ để người dân thoát nghèo.

Việc cán bộ nông nghiệp xã thường xuyên có mặt trên đồng ruộng để theo dõi sâu bệnh, hỗ trợ nông dân sản xuất sao cho hiệu quả là hình ảnh quen thuộc. Công tác dự báo dịch hại được thực hiện thường xuyên, giúp bà con chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại.

Đáng chú ý, xã đang phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang triển khai dự án cánh đồng lớn tại Hợp tác xã Phú Nông Xanh, với quy mô 100 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, giảm phát thải và tăng hiệu quả sản xuất.

Cùng với cây lúa, chăn nuôi cũng là thế mạnh giúp nhiều hộ dân xã biên giới Vĩnh Điều phát triển kinh tế ẢNH: CTV

Ngoài ra, xã Vĩnh Điều còn tham gia Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, với diện tích thực hiện hơn 8.500 ha. Qua đó, nông dân được tiếp cận quy trình canh tác hiện đại, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng hạt gạo và tăng thu nhập.

Cùng với cây lúa, chăn nuôi cũng là thế mạnh được địa phương tập trung phát triển. Nhiều hộ dân đã từng bước thoát nghèo nhờ các mô hình nuôi bò sinh sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô hộ gia đình.

Hỗ trợ nhà và tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo

Đến thăm căn nhà nhỏ của anh Thạch Đen (người dân tộc Khmer, ở ấp Cống Ống, xã Vĩnh Điều) mới thấy cách làm giảm nghèo hiệu quả mà địa phương đang theo đuổi. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, xã còn tạo sinh kế lâu dài để người dân tự vươn lên.

Anh Thạch Đen không giấu được niềm vui khi kể về hành trình thoát nghèo. Cách đây vài năm, cuộc sống của anh gần như rơi vào bế tắc. Không có đất sản xuất, vợ thường xuyên đau bệnh, hai con còn nhỏ đang tuổi đến trường, cả gia đình sống dựa vào những công việc làm thuê bấp bênh.

Năm 2021, từ chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động, gia đình anh được hỗ trợ một con bò sinh sản. Không chỉ trao bò, cán bộ Đồn biên phòng Vĩnh Điều còn thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và làm chuồng trại hợp vệ sinh.

Lãnh đạo xã Vĩnh Điều đến thăm hỏi cuộc sống của gia đình bà Lê Thị Nâu và ông Nguyễn Văn Tèo, ở ấp Mẹt Lung sau khi được xã hỗ trợ cất nhà ẢNH: CTV





Sau hơn 2 năm, đàn bò của gia đình anh Thạch Đen phát triển thêm 3 con bê. Có vốn tích lũy, nguồn thu ổn định, anh từng bước vượt qua khó khăn. Đầu năm 2024, gia đình chính thức được công nhận thoát nghèo bền vững.

Nếu như những con bò sinh sản giúp người dân có cơ hội phát triển kinh tế thì những căn nhà nghĩa tình mang đến sự ổn định để họ yên tâm lập nghiệp, bám trụ vùng biên.

Vợ chồng bà Lê Thị Nâu và ông Nguyễn Văn Tèo (ở ấp Mẹt Lung) đều qua 60 tuổi nhưng căn nhà mới là điều họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trong khi ông Tèo làm thuê mưu sinh qua ngày thì bà Nâu mắc bệnh xương khớp, không còn khả năng lao động. Nhiều năm liền, gia đình 3 người phải sống trên một chiếc ghe cũ kỹ, lênh đênh trên sông rạch, khó khăn chồng chất.

Biết được hoàn cảnh ông Tèo, năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức từ thiện đã vận động kinh phí xây tặng căn nhà kiên cố. Ngày dọn vào nhà mới, bà Nâu không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Với bà, đó không chỉ là mái nhà che mưa che nắng mà còn là điểm tựa để gia đình bắt đầu một cuộc sống mới.

Những căn nhà như của gia đình bà Nâu không phải là trường hợp cá biệt. Thực hiện chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", xã Vĩnh Điều đã huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, xã đã xây dựng 43 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 2,64 tỉ đồng, cho hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó còn có 21 căn nhà cho gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh gặp khó khăn về nhà ở từ các chương trình khác được xây dựng hoàn thành với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Những căn nhà mới không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chỉ trong thời gian ngắn, xã Vĩnh Điều đã triển khai xây dựng nhiều căn nhà cho các hộ dân trên địa bàn gặp khó khăn về nhà ở để an cư lạc nghiệp ẢNH: CTV





Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đã có hàng chục căn nhà được xã Vĩnh Điều vận động kinh phí và phối hợp xây dựng để người dân an cư lạc nghiệp.

Những câu chuyện thoát nghèo ở Vĩnh Điều không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình đoàn kết, của tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Đó cũng chính là nền tảng để xã biên giới tiếp tục vươn lên trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tới.