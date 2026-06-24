An Giang: 3 căn nhà rơi xuống sông Cái do sạt lở

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24.6, tại bờ sông Cái, đoạn thuộc khu vực chợ Nhà Ngang, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Hậu quả, 3 căn nhà của các hộ dân Phan Duy Thanh (41 tuổi), Danh Năm (59 tuổi) và Hà Kim Lón (58 tuổi) bị rơi xuống sông, nhấn chìm nhiều tài sản.

Lực lượng quân sự, công an xã Vĩnh Hòa hỗ trợ người dân di dời tài sản để giảm bớt thiệt hại do sạt lở ẢNH: CTV

Trong số 3 căn nhà bị thiệt hại, có 2 căn xây dựng bằng bê tông kiên cố, 1 căn nhà là nhà tiền chế khung sắt, mái tôn. Tổng giá trị thiệt hại tài sản ước tính hơn 1,7 tỉ đồng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Vụ sạt lở bờ sông Cái gây thiệt hại hoàn toàn 3 căn nhà của người dân ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã đến khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cảnh báo hạn chế người dân qua lại và hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản còn lại đến nơi an toàn, ổn định nơi ở tạm thời.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở ẢNH: CTV

Hiện khu vực sạt lở được địa phương theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó, trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn và dòng chảy mạnh, UBND xã Vĩnh Hòa tiến hành rà soát các hộ dân sinh sống khu vực có nguy cơ sạt lở để lên phương án di dời khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.