Xác định giờ thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam vs Uzbekistan: Đúng ‘chính Ngọ’, vào tứ kết với kịch bản nào?

Ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra ngày 18.9, U.23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines nhờ các pha lập công của Thanh Nhàn và Lê Phát. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, U.23 Uzbekistan cũng vượt qua U.23 Kuwait với tỷ số 2-0.

Kết quả này giúp U.23 Uzbekistan toàn thắng cả 2 trận, có 6 điểm và hiệu số +6, qua đó chắc chắn đứng trong nhóm 2 đội dẫn đầu bảng C. U.23 Việt Nam có 4 điểm, hiệu số +2, đứng thứ 2. U.23 Kuwait mới có 1 điểm và hiệu số -2, trong khi U.23 Philippines có 0 điểm, đã chính thức bị loại.

U.23 Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ U.23 Philippines ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp

Theo lịch thi đấu, lượt trận cuối bảng C sẽ diễn ra đồng thời lúc 12 giờ ngày 22.9 (giờ Việt Nam). U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Uzbekistan, trong khi U.23 Kuwait gặp U.23 Philippines.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định với U.23 Việt Nam. Với khoảng cách 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U.23 Kuwait, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Nếu đánh bại U.23 Uzbekistan, U.23 Việt Nam sẽ có 7 điểm và vượt chính đối thủ để giành ngôi đầu bảng C.

Nếu hòa U.23 Uzbekistan, U.23 Việt Nam sẽ có 5 điểm và chắc chắn giữ vị trí thứ 2, bất kể kết quả trận đấu giữa U.23 Kuwait và U.23 Philippines.

Thua Uzbekistan, U.23 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp

Kịch bản phức tạp nhất xảy ra nếu U.23 Việt Nam thất bại trước U.23 Uzbekistan. Khi đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có thể đứng nhì bảng nếu U.23 Kuwait không thắng U.23 Philippines.

Trong trường hợp U.23 Kuwait giành chiến thắng, hai đội sẽ cùng có 4 điểm. Khi đó, thứ hạng sẽ được phân định dựa trên các chỉ số phụ theo điều lệ giải.

U.23 Việt Nam hiện có hiệu số +2, trong khi U.23 Kuwait là -2. Vì vậy, nếu thua Uzbekistan nhưng vẫn giữ được chỉ số phụ tốt hơn Kuwait, U.23 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2.

Chẳng hạn, nếu U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan 0-2, còn U.23 Kuwait chỉ thắng U.23 Philippines với cách biệt 1 bàn, U.23 Việt Nam vẫn đứng trên đối thủ và đi tiếp nhờ hiệu số tốt hơn.

Ngược lại, nếu U.23 Việt Nam thua Uzbekistan với cách biệt lớn và U.23 Kuwait thắng đậm Philippines, đại diện Việt Nam có thể bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và bị loại.

Ví dụ, U.23 Việt Nam thua Uzbekistan 0-2, trong khi U.23 Kuwait thắng Philippines 3-0 hoặc 3-1. Khi đó, U.23 Kuwait sẽ vượt U.23 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại.

Như vậy, mục tiêu của U.23 Việt Nam ở lượt trận cuối rất rõ ràng: có điểm trước Uzbekistan để tự quyết tấm vé vào tứ kết. Nếu không làm được điều đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải theo dõi sát kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ. Cả hai trận đấu cuối của vòng bảng đều diễn ra vào 12 giờ ngày 22.9 (theo giờ Việt Nam là chính Ngọ, giờ mà nếu ở trong nước, các cầu thủ của chúng ta ngủ trưa).