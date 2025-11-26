Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xác định quyết tâm mới

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
26/11/2025 09:42 GMT+7

Tuy phía EU bị chi phối và phải bận rộn với việc ứng phó đề xuất 28 điểm nội dung của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine, cuộc gặp cấp cao lần thứ 7 giữa Liên minh châu Phi (AU) và EU diễn ra trong 2 ngày vừa qua ở Angola vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực và quan trọng đối với cả hai bên.

Thông điệp chủ chốt được hai bên cùng nhau phát đi với bản tuyên bố chung là hai bên đã nhất trí hạ quyết tâm mới về thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất mối quan hệ hợp tác và liên kết giữa EU và AU. 

Cụ thể là tăng cường mối quan hệ đối tác kinh tế, thông qua những dự án hợp tác về đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác và sản xuất kim loại quý hiếm cũng như hậu thuẫn lẫn nhau để gây dựng và nâng cao vai trò, vị thế và ảnh hưởng chính trị thế giới cho AU và EU.

- Ảnh 1.

Một số lãnh đạo tại cuộc gặp cấp cao lần thứ 7 giữa Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu ở Angola ngày 24.11.2025

ảnh: AFP

Cuộc gặp cấp cao này được AU và EU nhìn nhận như cơ hội cùng nhau tìm cách khắc phục tình trạng tiến triển chậm chạp của quan hệ hợp tác mặc dù mối quan hệ đối tác chiến lược đã được hai bên thiết lập từ cách đây 25 năm.

Ngoài ra, cuộc gặp cấp cao giữa hai bên ở Angola năm nay còn cho thấy cả hai phía đều nhận thấy hiện đã đến lúc phải thực sự bớt danh nghĩa và tăng thực chất trong mối quan hệ đối tác chiến lược này. Chính vì thế mà cuộc gặp đã đưa lại nhiều kết quả cụ thể trong việc thực thi Chương trình Cửa ngõ toàn cầu của EU ở châu Phi, đặc biệt về đầu tư của EU vào phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở châu Phi, hậu thuẫn AU triển khai thực hiện Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi, phát triển nguồn nhân lực và giải quyết vấn đề di cư.

Quyết tâm mới của EU và AU về thúc đẩy hợp tác và liên kết cũng được thể hiện trong chương trình hành động chung nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Hai bên đã lại lần nữa cùng khởi hành lên đường.

