Xác minh nguồn gốc hơn 800 kg cá viên, bò viên, tôm viên trên xe khách qua Đồng Nai

Ngày 4.8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa phát hiện xe khách chở hơn 800 kg cá viên, bò viên, tôm viên, được để chung với các loại hàng hóa khác trong khoang hành lý xe khách.

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai trong quá trình tuần tra trên đường ĐT.741, đoạn qua khu phố Tân Phú, phường Đồng Phú đã kiểm tra xe khách biển số 61H-203.XX do tài xế B.Đ.D (45 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái.

Lực lượng CSGT kiểm tra khoang hành lý xe khách ẢNH: DƯƠNG ĐỨC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang chứa hành lý của xe vận chuyển 7 thùng hàng thực phẩm đã qua chế biến gồm: cá viên, tôm viên các loại, với tổng trọng lượng 440 kg và 6 bao hàng thực phẩm là bò viên đã qua chế biến, được đóng gói trong các bao ni lông xác rắn, có tổng trọng lượng 371 kg. Toàn bộ số hàng hóa được để chung với các loại hàng hóa khác trong khoang hành lý.

Hơn 800 kg thực phẩm là cá viên, tôm viên và bò viên ẢNH: DƯƠNG ĐỨC

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế chưa xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng số hàng hóa vừa phát hiện cho Công an phường Đồng Phú lập biên bản tạm giữ hàng hóa, phương tiện, giấy tờ để xác minh làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Phạm Quốc Việt Hùng, Trưởng công an phường Đồng Phú, cho biết đã tiếp nhận vụ việc xe khách chở thực phẩm chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ nguồn gốc hàng hóa, thực phẩm, để xử lý theo quy định.

Toàn bộ số hàng hóa đã được bàn giao cho Công an phường Đồng Phú tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ ẢNH: DƯƠNG ĐỨC

Theo Đội CSGT số 4, từ ngày 1.4 đến nay, đơn vị đã kiểm tra hàng trăm lượt xe khách lưu thông qua tuyến đường đơn vị quản lý, qua đó đã phát hiện, xử lý gần 20 trường hợp vi phạm các lỗi như để hàng hóa trong khoang hành khách; không có hóa đơn vận chuyển; chuyển hướng không có tín hiệu báo trước; đi không đúng phần đường, làn đường… Hoạt động này góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.