Công khai nguồn gốc xuất xứ thực phẩm trong bữa ăn bán trú

P HỤ HUYNH ĐƯỢC XEM NGUỒN GỐC THỊT CÁ, RAU CỦ

Tờ mờ sáng một ngày đầu tháng 2.2026, khu vực nhà bếp Trường tiểu học Hiệp Tân (P.Phú Thạnh, TP.HCM) đã có nhiều phụ huynh tập trung xem nhân viên bếp ăn tiếp nhận thực phẩm từ nhà cung cấp. Thịt, tôm, cá, trứng cùng các loại rau củ… được vận chuyển từ ô tô vào nhà bếp. Phụ huynh cầm từng bó rau, xem tem nhãn trên bao bì để biết tên công ty cung cấp. Nhiều phụ huynh quan tâm hơn về nguồn gốc thịt gà, thịt heo được mang tới trường chế biến món ăn, họ cầm thử miếng thịt, cảm nhận bằng các giác quan để xem nguyên liệu có tươi mới không. Một số phụ huynh dùng điện thoại, chụp lại thông tin do công ty cung cấp để về nhà tìm hiểu kỹ hơn.

Phụ huynh vào bếp ăn giám sát khâu tiếp phẩm, xem nguồn gốc thịt cá, rau củ, tại Trường tiểu học Hiệp Tân, P.Phú Thạnh, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Bếp ăn trong trường mỗi ngày phục vụ suất ăn bán trú cho 1.100 học sinh (HS) và người chịu áp lực cao nhất là hiệu trưởng. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiệp Tân, cho biết việc nấu nướng cho trẻ phải tuyệt đối an toàn, cẩn thận, thắt chặt kỷ luật trong các khâu, không thể có ngoại lệ, du di cho bên nào.

"Thứ nhất, trường phải kiểm soát kỹ nguồn thực phẩm, phải làm việc với các công ty cung cấp, họ phải cam kết đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, công tác phối hợp, quy trình giám sát bếp ăn ở trường học phải rõ ràng trách nhiệm của từng người", bà Nguyệt nói.

Tại trường tiểu học này, nhân viên y tế, phó hiệu trưởng phụ trách bán trú phải luôn giám sát, từ khâu tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, ra suất ăn... Trong nhà bếp một chiều, các tổ trưởng giám sát về việc tuân thủ quy định nhà bếp. Trong khu vực bếp đều có camera để hiệu trưởng, ban giám hiệu giám sát thường xuyên, hoặc kiểm tra đột xuất. Đồng thời, mỗi ngày, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường đều ăn cùng thực đơn với HS trước HS 30 phút để đánh giá bữa ăn. 2 tuần một lần, nhân sự tham gia tổ chức bán trú đều họp để nhận xét, rút kinh nghiệm, điều chỉnh những gì chưa hợp lý.

"Chúng tôi đặt ra nhiệm vụ giám sát bếp ăn, cũng như mọi vị trí giám sát lẫn nhau không phải để bắt lỗi, hạ thi đua, mà để làm tốt nhất, góp ý những cái chưa được để điều chỉnh kịp thời. Chúng tôi quán triệt nếu nguyên liệu đầu vào bị hư, hỏng, dập nát, thì phải đổi ngay lô mới chứ không phải khắc phục chỗ hư để dùng tiếp. Nếu vi phạm quá 3 lần, sẽ cắt ngay hợp đồng, đổi nhà cung cấp khác. Người cung cấp thực phẩm, người nấu ăn ở trường phải như đang nấu cho con mình ăn, phải đặt cái tâm, đạo đức của mình vào đó, chứ không phải đang làm vì lợi nhuận hay mục đích gì khác", bà Nguyệt nhấn mạnh.

Phụ huynh giám sát khâu tiếp phẩm tại Trường mầm non Họa Mi 2, P.Chợ Lớn, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

C ÔNG KHAI ĐỐI TÁC, ĐƠN VỊ CUNG CẤP THỰC PHẨM

Nhiều năm qua, bậc học mầm non của TP.HCM áp dụng sáng kiến công khai nhà cung cấp nguồn thực phẩm rau củ, thịt cá, bánh, sữa, trái cây… bằng nhiều hình thức.

Mỗi năm học, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non. Trong ngày hội, các đối tác, nhà sản xuất, nhà cung cấp thực phẩm trong trường học cũng có gian hàng giới thiệu, công khai sản phẩm, nguồn gốc để phụ huynh, giáo viên, trường học được biết.

Tại nhiều trường, như Trường mầm non Họa Mi 2 (P.Chợ Lớn), Trường mầm non 19/5 Thành Phố (P.Tân Định), mỗi năm đều có phiên chợ mini với các gian hàng mà trẻ đóng vai "người bán", phụ huynh đóng vai "người mua" (gọi là bán và mua, nhưng thực tế các sản phẩm đều được tặng cho phụ huynh dùng thử). Toàn bộ số rau củ quả, thực phẩm… này chính là các sản phẩm được nấu nướng, dùng trong bữa ăn bán trú của trẻ ở trường. Hoạt động vừa công khai công ty cung cấp các mặt hàng mà trẻ ăn uống hằng ngày, như rau được trồng ở đâu, thịt cá được mua ở đơn vị nào, sữa của nhà sản xuất nào… vừa tăng sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh, giúp trẻ được chơi trò chơi phân vai, phát triển thêm nhiều kỹ năng.

Ngày 6.2 vừa qua, Trường mầm non Họa Mi 2 tổ chức công khai khâu tiếp phẩm trong bếp ăn trường học. Phụ huynh có mặt từ 7 giờ sáng, xem các khâu tiếp nhận tôm, thịt cá, rau củ… trong bếp ăn; xem nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, quan sát nhân viên nhà bếp sơ chế.

Trường mầm non 19/5 Thành Phố không chỉ công khai thực đơn trên trang web trường, bảng tin trường học mà còn có tủ mát trưng bày các suất ăn thật trong một ngày, để khi đưa đón con, cha mẹ trẻ đều nhìn thấy ngay.

Phụ huynh dùng điện thoại, chụp lại thông tin về thực phẩm do công ty cung cấp ảnh: Thúy Hằng





Ư U TIÊN LỚN NHẤT LÀ SỰ AN TOÀN CỦA HỌC SINH

Sau vụ lùm xùm liên quan đến một công ty cung cấp suất ăn bán trú cho hàng loạt trường học ở TP.HCM vướng nghi vấn dùng thực phẩm bẩn, nhiều trường học tiếp tục ra thông báo, công khai về đơn vị cung cấp suất ăn hoặc cung cấp thực phẩm cho nhà trường. Điều này giúp phụ huynh yên tâm hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định quan điểm lấy HS làm trung tâm, ưu tiên lớn nhất là sự an toàn của HS.

Như Trường tiểu học Hiệp Tân, từ cuối tháng 1.2026 phát thông báo gửi tới toàn thể cha mẹ HS khẳng định nhà trường không sử dụng sản phẩm từ Công ty Sago Food; tất cả nguyên liệu làm ra bữa ăn học đường đến từ các đối tác uy tín, đầy đủ hồ sơ pháp lý, đạt chuẩn VietGAP và an toàn thực phẩm; thực đơn hằng tuần được công khai tại cổng thông tin điện tử của trường. Trường có nhà bếp, nấu ăn trực tiếp tại trường, không dùng suất ăn công nghiệp, thực phẩm được dùng hết trong ngày với tiêu chí "3 không" - không tồn kho, không dùng thực phẩm đông lạnh dài ngày, không tái chế thức ăn thừa.

Ngày 28.1, Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (P.Tân Mỹ) cũng ban hành văn bản, công khai nhà cung cấp suất ăn bán trú cho trường là một công ty có địa chỉ ở đường 14A, cư xá Ngân Hàng, P.Tân Thuận, TP.HCM; và nhấn mạnh: "Công ty có cam kết và chịu sự giám sát kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhà trường cũng như của quý phụ huynh, luôn đảm bảo nguồn nguyên liệu và thực phẩm sạch, an toàn".

Thời gian qua, Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (P.Tân Thuận, TP.HCM) công khai thực đơn bán trú theo từng tháng trên cổng thông tin điện tử. Trên thực đơn cũng công khai rõ tên công ty cung cấp suất ăn với địa chỉ trên đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận.

Sau lùm xùm của công ty cung cấp suất ăn mà báo chí đăng tải, Trường THCS Khánh Bình (P.Chánh Hưng) công khai cho biết dừng ngay hợp đồng với hộ kinh doanh đang cung cấp suất ăn cho trường, từ ngày 29.1.2026. Công ty khác được thay thế, phục vụ suất ăn cho HS, có trụ sở tại P.Tân Định, TP.HCM và xưởng sản xuất tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.