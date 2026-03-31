Xác minh nhóm người ẩu đả trên đường Cách Mạng Tháng Tám gây náo loạn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
31/03/2026 19:14 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nhóm người ẩu đả trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) gây náo loạn. Công an vào cuộc xác minh, mời các bên liên quan lên làm rõ.

Ngày 31.3, Công an phường Hòa Hưng (TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ nhóm người ẩu đả trên đường Cách Mạng Tháng Tám gây mất an ninh trật tự.

Clip ghi lại cảnh nhóm người ẩu đả trên đường Cách Mạng Tháng Tám

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh khoảng 4 người xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh nhau trên vỉa hè.

Theo hình ảnh ghi lại vụ ẩu đả xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Trong lúc xô xát, một số người bị đẩy lùi ra sát mép vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vụ việc diễn ra ngắn nhưng gây náo loạn, khiến người đi đường phải né tránh, nhiều người dừng lại theo dõi. Sau đó, nhóm người ẩu đã được can ngăn và rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Hòa Hưng đã mời một số người liên quan lên làm rõ để xử lý.

Như Thanh Niên thông tin, thời gian qua, từ những va chạm nhỏ khi tham gia giao thông, nhiều người không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến cự cãi, xô xát, thậm chí ẩu đả gây mất trật tự công cộng và bị cơ quan công an xử lý.

Như mới đây, ngày 23.3, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với N.K.L (36 tuổi) và H.P.H (53 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ rượt đuổi, hành hung tài xế ô tô 7 chỗ trên đường Phan Xích Long. Trước đó, ngày 22.3, Công an phường Chợ Lớn cũng đã làm việc với hai tài xế liên quan vụ xô xát tại vòng xoay Hải Thượng Lãn Ông khiến một người bị chảy máu đầu.

Đáng chú ý, các vụ việc đều xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, thậm chí không xảy ra va chạm giao thông nhưng các bên thiếu kiềm chế, dẫn đến xô xát.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, nếu xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn, cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh manh động. Trường hợp cần thiết, nên liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định, không để sự việc dẫn đến gây mất an ninh trật tự.

TP.HCM: Hai tài xế ẩu đả giữa giao lộ, nhiều xe máy bị xô ngã

Hai người đàn ông bất ngờ lao vào ẩu đả ngay giữa giao lộ đông xe ở TP.HCM, khiến nhiều phương tiện bị xô ngã và giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

