Xác minh thiếu niên ngồi ghế sau, buông 2 tay chạy xe đạp điện trên quốc lộ 13

Ngày 7.5, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai, cho biết đã nắm thông tin và đang xác minh clip thiếu niên ngồi ghế sau buông 2 tay khi đi xe đạp điện trên quốc lộ 13.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip 18 giây ghi lại hình ảnh 1 thiếu niên đi xe đạp điện trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai.

Đáng chú ý, nam thiếu niên này đi chỉ 1 mình, nhưng lại ngồi ở ghế sau xe. Thay vì lái xe bình thường, thiếu niên này đã buông cả 2 tay khi xe đang chạy khá nhanh và đút 2 tay vào túi áo. Sau đoạn đường khá dài, nam thiếu niên mới chịu lên ngồi trên ghế trước và lái xe bình thường.

Nam thiếu niên buông 2 tay và đút 2 tay vào túi áo khi đi xe đạp điện trên quốc lộ 13 ẢNH: CẮT từ CLIP

Chỉ trong thời gian ngắn, clip này đã được nhiều trang mạng xã hội Facebook đăng tải, thu hút hàng chục ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận trái chiều. Trong đó nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho rằng đây là hành vi nguy hiểm không chỉ cho chính thiếu niên này mà cả những người tham gia giao thông khác trên đường.

Chiều 7.5, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã nắm được thông tin, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an phường An Lộc, thành phố Đồng Nai cho biết đã bàn giao vụ việc nam thiếu niên 15 tuổi không đội nón bảo hiểm, bốc đầu xe máy cho Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an phường An Lộc tiếp nhận hình ảnh camera người dân ghi lại cảnh 1 nam thiếu niên không đội nón bảo hiểm, bốc đầu xe trên đường.

Nam thiếu niên 15 tuổi bốc đầu xe trên đường bị camera người dân ghi lại ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua xác minh, xác định người trong hình ảnh là Đ.D.P (15 tuổi, ở khu phố Sóc Bưng, phường An Lộc), điều khiển xe máy biển số 93F1-xx81 trên đường.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.D.P đã khai nhận hành vi vi phạm của mình gồm không đội mũ bảo hiểm, đi xe một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe.