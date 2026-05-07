Xác minh thiếu niên ngồi ghế sau, buông 2 tay chạy xe đạp điện trên quốc lộ 13

Hoàng Giáp
07/05/2026 18:16 GMT+7

CSGT Công an thành phố Đồng Nai đang xác minh clip nam thiếu niên ngồi ghế sau buông 2 tay khi đi xe đạp điện trên quốc lộ 13.

Ngày 7.5, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai, cho biết đã nắm thông tin và đang xác minh clip thiếu niên ngồi ghế sau buông 2 tay khi đi xe đạp điện trên quốc lộ 13.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip 18 giây ghi lại hình ảnh 1 thiếu niên đi xe đạp điện trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai.

Đáng chú ý, nam thiếu niên này đi chỉ 1 mình, nhưng lại ngồi ở ghế sau xe. Thay vì lái xe bình thường, thiếu niên này đã buông cả 2 tay khi xe đang chạy khá nhanh và đút 2 tay vào túi áo. Sau đoạn đường khá dài, nam thiếu niên mới chịu lên ngồi trên ghế trước và lái xe bình thường.

Xác minh thiếu niên ngồi ghế sau buông 2 tay khi đi xe đạp điện - Ảnh 1.
Xác minh thiếu niên ngồi ghế sau buông 2 tay khi đi xe đạp điện - Ảnh 2.
Xác minh thiếu niên ngồi ghế sau buông 2 tay khi đi xe đạp điện - Ảnh 3.

Nam thiếu niên buông 2 tay và đút 2 tay vào túi áo khi đi xe đạp điện trên quốc lộ 13

ẢNH: CẮT từ CLIP

Chỉ trong thời gian ngắn, clip này đã được nhiều trang mạng xã hội Facebook đăng tải, thu hút hàng chục ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận trái chiều. Trong đó nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho rằng đây là hành vi nguy hiểm không chỉ cho chính thiếu niên này mà cả những người tham gia giao thông khác trên đường.

Chiều 7.5, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã nắm được thông tin, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an phường An Lộc, thành phố Đồng Nai cho biết đã bàn giao vụ việc nam thiếu niên 15 tuổi không đội nón bảo hiểm, bốc đầu xe máy cho Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an phường An Lộc tiếp nhận hình ảnh camera người dân ghi lại cảnh 1 nam thiếu niên không đội nón bảo hiểm, bốc đầu xe trên đường.

Xác minh thiếu niên ngồi ghế sau buông 2 tay khi đi xe đạp điện - Ảnh 4.

Nam thiếu niên 15 tuổi bốc đầu xe trên đường bị camera người dân ghi lại

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua xác minh, xác định người trong hình ảnh là Đ.D.P (15 tuổi, ở khu phố Sóc Bưng, phường An Lộc), điều khiển xe máy biển số 93F1-xx81 trên đường.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.D.P đã khai nhận hành vi vi phạm của mình gồm không đội mũ bảo hiểm, đi xe một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người đi xe một bánh đối với xe hai bánh có thể bị tịch thu phương tiện.

Trong khi đó, hành vi điều khiển xe đạp điện (xe đạp máy) buông cả hai tay khi đang di chuyển sẽ bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

Xác minh clip chạy xe mô tô buông 2 tay, nghe điện thoại ở TP.HCM

Mạng xã hội phẫn nộ trước clip một nam thanh niên chạy xe mô tô có hành động buông 2 tay, nghe điện thoại khi qua cầu vượt Sóng Thần (TP.HCM).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

