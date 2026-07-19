Xác minh vụ nhóm người bẻ san hô ở Nha Trang

Sáng 19.7, ông Đàm Hải Vân, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang, xác nhận đơn vị đang phối hợp với UBND phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) xác minh thông tin một nhóm người có hành vi nhặt, bẻ san hô tại khu vực Hòn Chồng (bãi biển Nha Trang).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm người cầm trên tay nhiều nhánh san hô, đi dọc bãi biển. Các hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận bởi Hòn Chồng là khu vực đang được tăng cường bảo vệ để phục hồi hệ sinh thái rạn san hô.

San hô được một nhóm người đưa lên bờ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã chuyển toàn bộ hình ảnh, thông tin liên quan cho UBND phường Bắc Nha Trang để xác minh, làm rõ danh tính những người liên quan và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Đến sáng 19.7, cơ quan chức năng xác định nhóm người xuất hiện trong các hình ảnh đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã mời những người liên quan đến làm việc, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý vịnh Nha Trang ghi nhận vụ việc, lập biên bản theo thẩm quyền để có hướng xử lý.

Theo ông Đàm Hải Vân, từ tháng 5 đến hết tháng 8.2026, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã khoanh vùng bảo vệ tạm thời rạn san hô tại khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất nhằm tạo điều kiện cho san hô phục hồi sau thời gian chịu tác động của hoạt động du lịch và các yếu tố tự nhiên.

Trong thời gian này, đơn vị đã lắp đặt nhiều bảng cảnh báo, khuyến cáo người dân và du khách không giẫm đạp, bẻ hoặc thu gom san hô; đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các trường hợp có dấu hiệu xâm hại hệ sinh thái biển.

Có thể bị xử phạt nặng nếu xác định vi phạm

Theo quy định hiện hành, hành vi xâm hại san hô ở Nha Trang hoặc các khu vực biển được bảo vệ có thể bị xử phạt nghiêm.

Cụ thể, theo khoản 2 điều 8 Nghị định 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc nhóm II trong Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thuộc Phụ lục II CITES mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng.

Trường hợp cơ quan chức năng xác định lượng san hô bị thu gom khoảng 13 kg như thông tin phản ánh ban đầu trên mạng xã hội và có đủ căn cứ xác định đây là hành vi khai thác trái phép đối với đối tượng được pháp luật bảo vệ, người vi phạm có thể bị áp dụng mức xử phạt nêu trên.

Biển cấm khai thác thủy sản, hủy hoại môi trường được cắm dọc bãi biển Nha Trang ẢNH: BAN QUẢN LÝ VỊNH NHA TRANG

Ngoài ra, điểm b khoản 6 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định mức phạt từ 50 - 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị hoặc phương tiện làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh hoặc phá hoại nơi cư trú của các loài thủy sản thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm. Quy định này có thể áp dụng đối với trường hợp sử dụng lưới, vợt, túi lưới hoặc các phương tiện khác để khai thác sinh vật biển tại khu vực rạn san hô, gây giẫm đạp hoặc làm hư hại san hô.

Hiện Ban Quản lý vịnh Nha Trang và UBND phường Bắc Nha Trang tiếp tục xác minh vụ việc, làm rõ nguồn gốc số san hô xuất hiện trong hình ảnh, bản chất hành vi của những người liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.