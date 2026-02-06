Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

'Xác suất mưa' trên ứng dụng thời tiết là gì?

Kiến Văn
Kiến Văn
06/02/2026 09:47 GMT+7

Khi kiểm tra thời tiết qua ứng dụng trên điện thoại hoặc bản tin thời tiết trên TV, người dùng thường nghe các nhà dự báo nhắc đến "xác suất mưa".

Những con số này thường được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Chẳng hạn, một nhà dự báo có thể hiển thị trên ứng dụng thời tiết rằng có 55% khả năng xảy ra mưa tại một khu vực cụ thể. Liệu điều đó có nghĩa 55% khu vực đó sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa, hay thực tế chỉ có 55% khả năng mưa sẽ xảy ra?

Bí mật đằng sau 'xác suất mưa' trên ứng dụng thời tiết nhiều người nhầm lẫn - Ảnh 1.

Xác suất mưa chỉ là tỷ lệ để mọi người tham khảo

ẢNH: LIFEWIRE

Trong thực tế, khá nhiều người cảm thấy bối rối với khái niệm này, thậm chí đã lên các diễn đàn trực tuyến như Reddit để tìm hiểu rõ hơn. Đặc biệt, mùa thu và đông năm 2025 đã chứng kiến các cơn mưa lớn ảnh hưởng đến nhiều khu vực, bao gồm cả những nơi ít khi có lũ lụt như Thái Nguyên. Hơn nữa, có nhiều thời điểm dự báo thời tiết không đúng thực tế dẫn đến nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Lý do dự báo thời tiết 75% mưa nhưng trời vẫn nắng

Chính vì vậy, hiểu rõ hơn về tỷ lệ phần trăm xác suất mưa mà các nhà dự báo đưa ra sẽ rất quan trọng để người dùng chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Về cơ bản, "xác suất mưa" là thước đo khả năng một khu vực cụ thể sẽ có thời tiết như dự báo. Nếu một nhà khí tượng cho biết có 75% khả năng trời mưa ở Đà Nẵng, điều đó nghĩa là có 75% khả năng toàn bộ khu vực đó sẽ trải qua thời tiết mưa, có nghĩa vẫn còn một phần tỷ lệ trời có thể xảy ra nắng. Tương tự, xác suất này cũng áp dụng cho nắng và các hiện tượng thời tiết khác.

Bí mật đằng sau 'xác suất mưa' trên ứng dụng thời tiết nhiều người nhầm lẫn - Ảnh 2.

Việc nắm bắt xác suất thời tiết sẽ giúp người dùng chuẩn bị tốt hơn cho các chuyến đi của mình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù những con số này không phải là chính xác tuyệt đối, nhưng chúng giúp người dùng hình dung được tình hình thời tiết khi ra ngoài. Việc hiểu rõ thông tin trong dự báo thời tiết là rất quan trọng, đặc biệt khi lên kế hoạch cho một ngày.

Khi các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết, việc nắm vững các thuật ngữ này sẽ giúp người dùng chuẩn bị tốt hơn cho những gì có thể xảy ra.

Tin liên quan

Gemini giúp xem thời tiết tương tác tiện lợi trên smartphone

Gemini giúp xem thời tiết tương tác tiện lợi trên smartphone

Google vừa cập nhật giao diện thời tiết tương tác cho Gemini trên Android và iOS.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết ứng dụng di động xác suất mưa dự báo thời tiết Tỷ lệ phần trăm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận