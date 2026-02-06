'Xác suất mưa' trên ứng dụng thời tiết là gì?

Những con số này thường được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Chẳng hạn, một nhà dự báo có thể hiển thị trên ứng dụng thời tiết rằng có 55% khả năng xảy ra mưa tại một khu vực cụ thể. Liệu điều đó có nghĩa 55% khu vực đó sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa, hay thực tế chỉ có 55% khả năng mưa sẽ xảy ra?

Xác suất mưa chỉ là tỷ lệ để mọi người tham khảo ẢNH: LIFEWIRE

Trong thực tế, khá nhiều người cảm thấy bối rối với khái niệm này, thậm chí đã lên các diễn đàn trực tuyến như Reddit để tìm hiểu rõ hơn. Đặc biệt, mùa thu và đông năm 2025 đã chứng kiến các cơn mưa lớn ảnh hưởng đến nhiều khu vực, bao gồm cả những nơi ít khi có lũ lụt như Thái Nguyên. Hơn nữa, có nhiều thời điểm dự báo thời tiết không đúng thực tế dẫn đến nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Lý do dự báo thời tiết 75% mưa nhưng trời vẫn nắng

Chính vì vậy, hiểu rõ hơn về tỷ lệ phần trăm xác suất mưa mà các nhà dự báo đưa ra sẽ rất quan trọng để người dùng chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Về cơ bản, "xác suất mưa" là thước đo khả năng một khu vực cụ thể sẽ có thời tiết như dự báo. Nếu một nhà khí tượng cho biết có 75% khả năng trời mưa ở Đà Nẵng, điều đó nghĩa là có 75% khả năng toàn bộ khu vực đó sẽ trải qua thời tiết mưa, có nghĩa vẫn còn một phần tỷ lệ trời có thể xảy ra nắng. Tương tự, xác suất này cũng áp dụng cho nắng và các hiện tượng thời tiết khác.

Việc nắm bắt xác suất thời tiết sẽ giúp người dùng chuẩn bị tốt hơn cho các chuyến đi của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù những con số này không phải là chính xác tuyệt đối, nhưng chúng giúp người dùng hình dung được tình hình thời tiết khi ra ngoài. Việc hiểu rõ thông tin trong dự báo thời tiết là rất quan trọng, đặc biệt khi lên kế hoạch cho một ngày.

Khi các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết, việc nắm vững các thuật ngữ này sẽ giúp người dùng chuẩn bị tốt hơn cho những gì có thể xảy ra.