Xách ba lô lên và đi đến những vùng đất mới

Khao khát được khám phá

Đỗ Quang Hậu (22 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết tết năm nay đã lên kế hoạch đi phượt cung đường Tây nguyên suốt 12 ngày, từ mùng 1 - 13 tháng giêng.

"Với mình, đây không chỉ là chuyến du xuân thông thường mà là cách để nạp năng lượng và làm giàu thêm vốn hiểu biết về văn hóa, phong tục, đặc biệt là lịch sử của dân tộc. Là người yêu thích nhạc cụ dân tộc, mình không chỉ đi ngắm cảnh mà còn để nghe những âm thanh của đại ngàn Tây nguyên. Mình muốn tìm hiểu cách tiếng sáo, tiếng đàn đá hay cồng chiêng hòa quyện vào đời sống đồng bào nơi đây", Hậu chia sẻ.

Dịp tết năm nay Hậu sẽ đi phượt để đón năm mới ở những vùng đất mới ẢNH: NVCC

Hậu trong chuyến đi xuyên Việt vào năm ngoái ẢNH: NVCC

"Mình muốn tận mắt thấy những cây nêu truyền thống dựng dọc các cung đường xuân mà trước đó chỉ nhìn thấy và đọc được qua sách vở hay trên mạng. Mình muốn được sống trong hơi thở của núi rừng và thưởng thức những món ăn bản địa như gà nướng cơm lam, lẩu lá rừng, gỏi lá Kon Tum hay rượu cần của người Ê Đê. Vốn là người khao khát khám phá, mình muốn thực sự chạm vào những thứ mà trước đây chỉ biết qua sách báo", Hậu nói thêm.

Cũng chọn cách đón tết trên những cung đường, anh Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ P.Chánh Hưng, TP.HCM) cho biết dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ di chuyển ra Hà Nội rồi tiếp tục đi phượt cung đường Tây Bắc để trải nghiệm không khí tết ở vùng đất này.

"Mình chọn đi phượt dịp tết để đón năm mới ở những vùng miền khác nhau, hòa vào không khí tết của người địa phương. Ở vùng núi phía bắc, tết gắn chặt với lễ hội đầu xuân, sinh hoạt bản làng và đời sống cộng đồng. Khi di chuyển qua nhiều vùng trong cùng một dịp tết, mình sẽ có cơ hội quan sát sự khác biệt trong phong tục, nhịp sống và cách con người gắn bó với nhau, từ đó hiểu tết VN một cách đa dạng và sâu sắc hơn", anh Tuấn chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch sẵn sàng cho chuyến đi đầu năm ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Đi trekking, du xuân ở những địa điểm trong và ngoài nước

Không chọn phượt đường dài, nhưng với Phạm Thiên Ân (27 tuổi, làm việc tại P.Xuân Hòa, TP.HCM) tết lại là thời điểm lý tưởng để trekking (đi bộ dã ngoại), tìm về với thiên nhiên. Ân cho biết anh chỉ ở nhà ăn tết mùng 1 và mùng 2, còn từ mùng 3 - 6 sẽ đi trekking ở Tà Năng - Phan Dũng, sau đó ghé chùa Linh Quy Pháp Ấn rồi tiếp tục trekking thêm một ngọn núi ở Di Linh (Lâm Đồng).

"Mình chọn đi trekking dịp tết là để thay đổi không khí, điểm đến có chùa Linh Quy Pháp Ấn để có thể cầu bình an cho gia đình đầu năm. Thường thì mỗi ngọn núi đều mang một câu chuyện riêng, nên khi đến đây, không chỉ là trải nghiệm thiên nhiên mà còn là dịp tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và cuộc sống của người dân trong những ngày tết", Ân chia sẻ.

Bên cạnh những chuyến đi trong nước, không ít bạn trẻ chọn ra nước ngoài để "đổi gió" đầu năm. Anh Phan Tấn Đạt (32 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM) chọn Nhật Bản làm điểm đến trong dịp tết năm nay. Theo anh Đạt, chuyến đi kéo dài khoảng một tuần, với các điểm dừng chân là Tokyo, Osaka và Kyoto.

"Mình có mong muốn đi du lịch Nhật Bản lâu rồi nhưng chưa có dịp, nên kỳ nghỉ tết năm nay quyết định làm một chuyến. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, mình đã dùng AI để lên lịch trình bằng cách liệt kê danh sách các khách sạn gần điểm tham quan rồi đưa ra ngân sách để nhờ AI chọn. Còn những địa điểm tham quan thì mình chọn theo sở thích và tham khảo từ các trang du lịch", anh Đạt chia sẻ.

Thiên Ân cùng nhóm bạn của anh sẽ đi trekking từ mùng 3 - 6 tết ẢNH: NVCC

Đà Lạt là một trong những địa điểm thu hút bạn trẻ mỗi dịp tết ẢNH: GIA LINH

Theo anh, khi đến một đất nước mới, điều anh quan tâm nhất là văn hóa, ngôn ngữ và ẩm thực. "Mình sẽ đến những điểm nổi bật nhất và thưởng thức những món ăn tiêu biểu ở đây. Thường khi đến một quốc gia mới, mình luôn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực của quốc gia đó. Hy vọng lần này mình có nhiều trải nghiệm, kiến thức mới thú vị về nước Nhật", anh Đạt nói.

Còn Lê Quốc Dũng (22 tuổi, làm việc tại P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng) chọn Đà Lạt làm điểm đến trong dịp tết này. Dũng cho biết vợ chồng anh đã dự định đi từ cuối năm ngoái, nhưng vì lo ngại sạt lở đèo nên dời sang tết. Chuyến đi sẽ diễn ra từ mùng 5 - 9, vé xe và chỗ ở đều đã được đặt trước khoảng một tháng.

"Tụi mình đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần đợi tới ngày là đi. Du lịch dịp tết thì mọi thứ đều đắt đỏ, chi phí thuê chỗ ở và xe gần như tăng gấp đôi. Nhưng bù lại tết được nghỉ dài ngày nên đi chơi cũng thoải mái hơn và đây cũng là thời điểm mà Đà Lạt rất đẹp", Dũng chia sẻ.