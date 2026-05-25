Xăng E10, giải đáp những băn khoăn trước giờ G

Đổ xăng E10 lẫn xăng khoáng có đáng lo?

Sáng cuối tuần, anh Trần Văn Đông (ngụ P.An Phú Đông, TP.HCM) mang chiếc xe mô tô phân khối lớn ra để "test" xăng sinh học. Anh đổ đầy bình xăng E10, nổ máy, kéo ga và lao vút đi trên xa lộ như thường lệ. "Xe vẫn hoạt động hiệu quả và không có hiện tượng tắt máy giữa chừng, khó nổ máy như lời đồn trên mạng", anh Đông kết luận.

Cùng trải nghiệm xăng E10 trước thời điểm chính thức phân phối toàn quốc, anh Lâm Văn Dừng (ngụ Đồng Nai) cho biết hiện nay những cây xăng ở gần chỗ anh ở đều không còn xăng Ron95, chỉ bán xăng E10. "Sau 3 tuần tự trải nghiệm xăng sinh học, tôi có cảm nhận máy đi bốc hơn, sáng ra đề máy nổ không bị 'delay' như lời đồn. Tuy nhiên, lượng nhiên liệu có vẻ ngốn nhanh hơn, tôi đo trên quãng đường và tốc độ đi hằng ngày tương ứng với lúc đổ xăng Ron95. Ngoài ra chưa thấy có vấn đề gì bất thường so với đi Ron95", anh Dừng chia sẻ.

Chị Trương Thị Thái Hòa (ngụ P.An Phú Đông, TP.HCM) sử dụng chiếc xe Wave đời cũ, thì còn một số câu hỏi trước khi chuyển đổi sang xăng E10: "Tôi không biết xăng E10 có khác gì so với xăng truyền thống không, có phải rút hết xăng cũ ra để đổ E10 không hay là vẫn đổ chung vào?". Tương tự, chị Nguyễn Thùy Linh (TP.HCM), hiện đang sử dụng xe ô tô Toyota Raize cũng phân vân liệu khi pha trộn xăng truyền thống A95 (còn trong bình) và xăng E10 có dẫn tới hiện tượng bất thường gì hay không. Nhìn chung, theo khảo sát của PV Thanh Niên, đa số những thắc mắc hiện nay xoay quanh liệu xăng E10 có ảnh hưởng gì đến động cơ, độ bền và tuổi thọ của xe hay không?

Chủ phương tiện cần bảo dưỡng, lọc xăng, vệ sinh bình xăng khi chuyển đổi sang xăng E10

Trả lời những câu hỏi trên, một cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Đăng kiểm TP.HCM cho rằng những lời đồn như xăng E10 gây lủng bình xăng, làm mục ống dẫn, cháy nổ hay "phá xe" là những thông tin bị thổi phồng, không đúng với thực tế. Có thể những xe sản xuất từ thập niên 1990 trở về trước thì do kết cấu vật liệu và công nghệ không tương thích, hệ thống ron, phốt cao su, bình xăng sắt, ống dẫn sắt... dễ bị cồn ăn mòn, làm lão hóa, chai cứng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, những xe quá cũ với tuổi đời hơn 30 năm như vậy cũng không còn tồn tại nhiều, nếu có cũng chỉ là xe sưu tầm, ít sử dụng. Với xe đời mới từ sau năm 2000, các hãng xe máy và ô tô đã thay đổi toàn bộ kết cấu để thích ứng với xăng pha cồn như thay thế ron cao su thường bằng ron chịu cồn (vật liệu tiên tiến chống ăn mòn), thay thế bình xăng sắt bằng bình xăng nhựa đa lớp hoặc bình xăng nhôm, đường ống dẫn xăng bằng sắt cũng được nâng cấp lên ống hợp kim nhôm chống rỉ sét tuyệt đối.

Đối với những thông tin gây hoang mang gần đây, đại diện các hãng xe đã chính thức đưa ra thông tin khẳng định công nghệ hiện tại với hệ thống phun xăng điện tử và vật liệu đường ống/nhiên liệu đã được thiết kế để tương thích với xăng có ethanol ở mức phổ biến như E10. Thậm chí, chủ phương tiện có thể đổ E10 khi trong bình còn A95 mà không cần xả hết vì việc pha lẫn A95 và E10 không gây hại gì đáng kể nhờ hệ thống ECU của xe sẽ tự điều chỉnh tỷ lệ hòa khí.

Toyota VN cho biết toàn bộ xe sản xuất sau năm 1997 đều dùng được xăng E10, không ảnh hưởng vận hành, độ an toàn hay phát sinh thêm chi phí bảo dưỡng. Honda VN khẳng định các mẫu ô tô của hãng chỉ yêu cầu xăng RON từ 91 trở lên và tương thích hoàn toàn với E10. Riêng mẫu Civic Type R cần xăng có trị số octan từ 95 trở lên, tức nên dùng E10 RON95. Các hãng khác như Mitsubishi, Hyundai, Ford cũng xác nhận phần lớn các mẫu xe hiện nay đều sử dụng được E10. Tương tự, nhóm xe châu Âu như Mercedes-Benz, BMW, Audi và Skoda đều công bố rõ khả năng tương thích với xăng pha ethanol.

Với xe máy, Honda, Yamaha, Piaggio và Suzuki khẳng định các mẫu xe đang bán đều phù hợp với xăng E10, ngoại trừ một số xe quá cũ.

Vì sao có cảm giác hụt ga?

Mặt khác, bà Nguyễn Ngự Hà (P.Tân Hòa, TP.HCM) cho biết bà đã đổ xăng E10 cho chiếc xe máy hybrid Yamaha của mình từ ngày 15.5. Trung bình mỗi ngày, bà di chuyển khoảng 10 km. Tuy nhiên, trong một chuyến đi xa dịp cuối tuần, bà muốn nhấn ga để chạy nhanh hơn thì có cảm giác máy không nhạy như khi dùng xăng A95, có lúc như bị hụt ga. Đây cũng là câu hỏi của nhiều người đang sử dụng xăng E10. Trong bình luận gửi về Báo Thanh Niên nhờ giải đáp, bạn đọc Minh Khuyên nêu: "Tôi đã đổ E10 lần thứ hai nhưng vẫn băn khoăn liệu tỷ lệ pha 10% ethanol có khiến xe ì máy hay ảnh hưởng độ bền động cơ hay không?".

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TP.HCM, cho hay cảm giác xe kém bốc hoặc hao nhiên liệu khi dùng E10 là "điều hiển nhiên". Lý do, ethanol có chứa ô xy nên khi đốt cháy sẽ làm giảm lượng carbon và hydro tham gia phản ứng, khiến nhiệt lượng sinh ra thấp hơn, từ đó công suất động cơ giảm nhẹ, khoảng 2 - 3%.

Theo chuyên gia kỹ thuật thuộc Trung tâm Đăng kiểm TP.HCM, xăng E10 chứa ethanol, loại cồn có tính tẩy rửa mạnh và phân rã cặn bẩn. Nếu xe đã chạy trên 40.000 - 60.000 km hoặc 2 năm chưa vệ sinh hệ thống nhiên liệu thì đáy bình xăng có thể đã đóng rất nhiều cặn bẩn. Khi đổ E10 vào, lượng cặn này bị đánh bong ra, trôi lên bơm xăng gây nghẹt kim phun và nhiều người cho rằng "do xăng E10 gây hỏng xe". Thực tế, nhiều người điều khiển xe nhưng không bảo dưỡng định kỳ, không quan tâm đến việc thay lọc xăng và súc rửa bình xăng. Lọc xăng thô nằm ngay cụm bơm dưới đáy bình, nơi tích tụ rất nhiều bùn cặn theo thời gian và công đoạn vệ sinh sạch từ gốc sẽ giúp giảm nguy cơ nghẹt hệ thống khi dùng xăng E10. Đối với xe máy, kim phun có lỗ phun cực nhỏ, nếu bám cặn thì xe dễ hụt ga, giật cục, đốt nhiên liệu kém. Vì vậy, việc vệ sinh định kỳ sẽ giúp động cơ vận hành mượt hơn, hạn chế cảm giác "xe yếu" khi đổi nhiên liệu.