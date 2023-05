Xăng giảm mạnh, giá hàng hóa có 'hạ nhiệt' ?

Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú đề nghị: Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu phải sớm được ban hành, trong đó đầu tiên phải giao được quyền tự quyết giá cho doanh nghiệp, lời ăn lỗ chịu. Thứ 2, chỉ đưa về một cơ quan quản lý xăng dầu là Bộ Công thương, tập trung quản lý chất lượng, gian lận thương mại, hàng giả, cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật. Thứ 3, bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu bằng tiền của người tiêu dùng. Nhà nước phải đầu tư kho dự trữ để có thể can thiệp cho thị trường khi biến động. Kho dự trữ do một công ty quản lý vốn nhà nước quản lý, tự chủ, tự hạch toán, với một người giỏi, am hiểu thị trường đứng đầu để tính toán khi giá thấp mua vào, cao bán ra…