Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu từ 15 giờ hôm nay 11.5

Chiều 11.5, liên bộ Công thương - Tài chính đã thông tin về kỳ điều hành giá xăng dầu lần thứ hai trong tháng 5 và bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Lần thứ hai trong tháng 5, giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu PHAN HẬU

Theo liên bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4.5 đến ngày 11.5) chịu ảnh hưởng của các yếu tố: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nhà sản xuất lớn bắt đầu cắt giảm sản lượng tự nguyện khoảng 1,16 triệu thùng mỗi ngày từ đầu tháng 5; lo ngại cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ chưa chấm dứt và áp lực từ việc đồng USD lên giá sau khi FED tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp, thêm 0,25%; thông tin về việc nhập khẩu dầu thô trong tháng 4 của Trung Quốc giảm… Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu tiếp tục giảm so với kỳ điều hành ngày 4.5.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON 92 ở mức 300 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 300 đồng/lít; dầu diesel ở mức 300 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít ; dầu mazut ở mức 300 đồng/kg; đồng thời không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường phổ biến như sau.

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.131 đồng/lít, giảm 1.306 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá xăng RON 95 không cao hơn 21.000 đồng/lít, giảm 1.320 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.653 đồng/lít, giảm 601 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.972 đồng/lít, giảm 556 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 14.862 đồng/kg, giảm 647 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Như vậy trong tháng 5, giá xăng dầu đã có 2 lần liên tiếp giảm sâu. Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 4.5, giá xăng dầu đồng loạt giảm, trong đó giá xăng giảm sâu nhất là 1.319 đồng/lít, giá dầu giảm sâu nhất là 952 đồng/lít.

Liên bộ Công thương - Tài chính yêu cầu, từ 15 giờ hôm nay 11.5, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu theo giá cơ sở đã công bố.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.