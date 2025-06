Xây dựng kịch bản, phương án dự phòng các tình huống bất thường thi tốt nghiệp THPT

Ngày 10.6, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng phát biểu trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh An Giang ẢNH: CTV

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng cùng đoàn kiểm tra số 2 đã đến khảo sát thực tế công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi Trường THPT Long Xuyên (P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho hay, kỳ thi tốt nghiệp năm nay toàn tỉnh có tổng số 21.233 thí sinh đăng ký dự thi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng (bìa phải) nhắc nhở trong buổi kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT Long Xuyên (P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) ẢNH: CTV

Để đảm bảo điều kiện cho thí sinh dự thi an toàn, nghiêm túc tỉnh tổ chức 48 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng (tăng 2 điểm so với năm 2024), với tổng số 938 phòng thi, 50 phòng thi dự phòng và 17 phòng chờ cho thí sinh tự do đã tốt nghiệp.

Đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 của tỉnh An Giang đã gần như hoàn tất, với mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh An Giang quan tâm kiểm tra kỹ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo phục vụ cho các điểm thi, công tác sao in, vận chuyển đề thi theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm, các vấn đề về an ninh trật tự phòng thi để chủ động xây dựng kịch bản và phương án dự phòng các tình huống bất thường phát sinh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng (đứng thứ 2 từ trái qua) động viên các học sinh lớp 12 Trường THPT Long Xuyên giữ gìn tâm lý, sức khỏe để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: CTV

"Kỳ thi năm nay rất đặc biệt, là năm đầu tiên thực hiện tổ chức cho thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018 cùng trong một đợt, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh An Giang phải phối hợp chặt chẽ, chủ động trong mọi tình huống. Quan tâm tuyên truyền về lịch thi tốt nghiệp THPT, điểm mới và công tác tổ chức kỳ thi để các em học sinh và phụ huynh nắm rõ và thực hiện. An Giang có địa bàn rộng, nhất là thời điểm này đang vào mùa mưa, do đó tỉnh cần chủ động các phương án dự phòng về đảm bảo an toàn giao thông, phương tiện đi lại, hỗ trợ các thí sinh nhà ở xa, các em ở các khu vực cù lao phải di chuyển bằng phà, đò ngang… để các em tham dự kỳ thi một cách tốt nhất, thuận lợi nhất", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nói.

Đoàn kiểm tra số 2 cũng đề nghị tỉnh An Giang quan tâm phối hợp hỗ trợ thí sinh về kiến thức, tâm lý, giữ gìn sức khỏe, kịp thời nắm hoàn cảnh của các thí sinh đặc biệt để tạo điều kiện tham gia kỳ thi với tinh thần "không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau".