Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Xây dựng lá chắn tư tưởng

Văn Chung
Văn Chung
25/05/2026 18:26 GMT+7

Chiều 25.5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Phát biểu tại hội thảo, thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh, đất nước đang bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh âm mưu "diễn biến hòa bình", triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong đời sống xã hội, những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển để xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xây dựng lá chắn tư tưởng trước âm mưu 'diễn biến hòa bình' trong thời kỳ mới - Ảnh 1.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại hội thảo chiều 25.5

ẢNH: PHƯƠNG NGÂN

Các hoạt động chống phá ngày càng mang tính phi tuyến, đa tầng, đa dạng về hình thức và tinh vi về thủ đoạn.

"Những tác động đặt ra từ kỷ nguyên phát triển mới đang đòi hỏi vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là yêu cầu có tính sống còn đối với sự ổn định về chính trị, sự vững mạnh của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước", thượng tướng Trương Thiên Tô nhận định.

Ông kỳ vọng, qua hội thảo sẽ lan tỏa những giá trị tích cực của dân tộc, của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội thảo đã thu hút ý kiến và 60 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học. Bên cạnh tập trung nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các ý kiến đã đưa ra giải pháp nhằm gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; củng cố niềm tin xã hội; hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên phát triển mới.

Xây dựng lá chắn tư tưởng trước âm mưu 'diễn biến hòa bình' trong thời kỳ mới - Ảnh 2.

PGS-TS Lê Hải Bình, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo chiều 25.5

ẢNH: MINH HUYỀN

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS-TS Lê Hải Bình, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cạnh đó, ban tổ chức cần tiếp tục biên tập, xã hội hóa các sản phẩm tiêu biểu của hội thảo trên các cơ quan báo chí, truyền thông và chắt lọc kết quả đưa vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, nhà trường trong lực lượng vũ trang.

Đồng thời, kiến nghị với Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực - PV) những giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, nhất là trên mặt trận tư tưởng lý luận, báo chí truyền thông và trên không gian số.

PGS-TS Lê Hải Bình cũng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước và truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin liên quan

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 5.2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6.

Công tác chính trị, tư tưởng 'đi trước, mở đường' trong kỷ nguyên mới

Khám phá thêm chủ đề

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Diễn biến hòa bình Học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận