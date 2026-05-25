Xây dựng lá chắn tư tưởng

Phát biểu tại hội thảo, thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh, đất nước đang bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh âm mưu "diễn biến hòa bình", triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong đời sống xã hội, những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển để xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại hội thảo chiều 25.5 ẢNH: PHƯƠNG NGÂN

Các hoạt động chống phá ngày càng mang tính phi tuyến, đa tầng, đa dạng về hình thức và tinh vi về thủ đoạn.

"Những tác động đặt ra từ kỷ nguyên phát triển mới đang đòi hỏi vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là yêu cầu có tính sống còn đối với sự ổn định về chính trị, sự vững mạnh của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước", thượng tướng Trương Thiên Tô nhận định.

Ông kỳ vọng, qua hội thảo sẽ lan tỏa những giá trị tích cực của dân tộc, của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội thảo đã thu hút ý kiến và 60 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học. Bên cạnh tập trung nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các ý kiến đã đưa ra giải pháp nhằm gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; củng cố niềm tin xã hội; hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên phát triển mới.

PGS-TS Lê Hải Bình, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo chiều 25.5 ẢNH: MINH HUYỀN

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS-TS Lê Hải Bình, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cạnh đó, ban tổ chức cần tiếp tục biên tập, xã hội hóa các sản phẩm tiêu biểu của hội thảo trên các cơ quan báo chí, truyền thông và chắt lọc kết quả đưa vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, nhà trường trong lực lượng vũ trang.

Đồng thời, kiến nghị với Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực - PV) những giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, nhất là trên mặt trận tư tưởng lý luận, báo chí truyền thông và trên không gian số.

PGS-TS Lê Hải Bình cũng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước và truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.