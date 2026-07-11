Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

"Thanh bảo kiếm, lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao Vàng diễn ra sáng 11.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước qua các giai đoạn cách mạng, dù muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng lực lượng An ninh nhân dân đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong chiến tranh cũng như thời bình xây dựng đất nước, lực lượng An ninh nhân dân luôn một lòng, một dạ và chỉ biết "còn Đảng là còn mình", hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, sự hy sinh, mưu trí, dũng cảm, nhạy bén đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Qua đó lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành của cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới, các yếu tố tác động an ninh không chỉ từ bên trong, bên ngoài như trước đây mà còn từ các không gian mới, hình thái mới…, các mối đe dọa tổng hợp như tấn công mạng, thao túng thông tin, phá hoại các cơ sở hạ tầng trọng yếu, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… ngày càng hiện hữu. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng (lần thứ 4) tặng lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: TUẤN MINH

Trước những nhiệm vụ mới, thách thức nhưng cũng vinh quang đối với lực lượng An ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng thống nhất nhận thức, đổi mới biện pháp, củng cố thế trận; mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh; coi trọng đặc biệt công tác phòng chống gián điệp, phản động; xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới; xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, lực lượng An ninh nhân dân sẽ lập nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Gương mẫu, đi đầu và phát huy nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết lực lượng An ninh nhân dân ra đời trong những ngày đầu đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng này đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền mới thành lập.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho hay, chiến công khám phá, trấn áp tổ chức phản động tại số 7 phố Ôn Như Hầu vào ngày 12.7.1946 đã phá thế liên kết giữa thế lực nội gián và giặc ngoại xâm và đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của Quốc dân Đảng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Dấu ấn lịch sử này đã mở đầu cho những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân, và từ ý nghĩa đó, ngày 12.7 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Những giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ, lực lượng An ninh nhân dân cũng luôn phát huy vai trò, lập nhiều chiến công oanh liệt, bắt nhiều toán gián điệp, biệt kích, phản động và làm thất bại mọi âm mưu của địch. Qua đó, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên những chiến thắng vang dội, thống nhất đất nước.

Những năm gần đây, cùng với toàn lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân luôn gương mẫu, đi đầu và phát huy nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia. Cạnh đó, lực lượng cũng tập trung "tinh, gọn, mạnh", tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng… tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển đất nước.

Suốt 80 năm qua, hành trình được viết lên bằng lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân. Có những chiến công làm nên những trang sử vàng của dân tộc, được nhân dân ghi nhớ và lịch sử tôn vinh, nhưng cũng có những chiến công mãi thầm lặng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định, những chiến công ấy đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân suốt 8 thập kỷ qua.

Ghi nhận những chiến công này, lực lượng An ninh nhân dân đã được Đảng, Nhà nước 4 lần tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 10 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên đại diện lớp trẻ lực lượng An ninh nhân dân phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Để tiếp nối ngọn lửa truyền thống của lực lượng, thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên (công tác tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) đại diện cho thế hệ trẻ lực lượng An ninh dân dân, hứa không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và mang tất cả sức trẻ, hoài bão, lòng nhiệt huyết để chung sức, đồng lòng viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.

Đại diện thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân cũng hứa sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.