Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu và cho biết cuộc gặp không chỉ nhằm biểu dương những thiếu nhi tiêu biểu mà còn là dịp "để lắng nghe, nhìn lớn lên, nhìn về tương lai của đất nước".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng anh Bùi Quang Huy và các đại biểu trò chuyện với thiếu nhi Ảnh: Đăng Khoa

Nhắc lại truyền thống lịch sử của tổ chức Đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đội TNTP Hồ Chí Minh đã trở thành "mái nhà thân yêu của thiếu nhi VN", nơi bồi đắp tình yêu quê hương, lòng kính yêu Bác Hồ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng vươn lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc tới những tấm gương thiếu niên anh hùng, biểu tượng của tinh thần "tuổi nhỏ chí lớn" trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng thiếu nhi hôm nay được sống trong điều kiện tốt hơn, có cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ hiện đại, song cũng đối mặt với nhiều thách thức mới của thời đại số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc, sống lành mạnh, biết tự trọng, biết bảo vệ điều đúng và không thờ ơ trước điều xấu và cần phải đấu tranh loại bỏ cái ác, cái tệ".

Đề cập mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định thiếu nhi hôm nay sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước trong tương lai. VN cần chuẩn bị một thế hệ thiếu nhi phát triển toàn diện hơn, mạnh khỏe về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về tri thức, thành thạo về kỹ năng, nhân ái trong cuộc sống và tự tin hội nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý việc xây dựng môi trường sống an toàn, công bằng cho trẻ em. An toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển. "Dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, trước hết phải nuôi dưỡng ở các cháu khát vọng VN, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người VN có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trăn trở khi vẫn còn nhiều trẻ em chưa được chăm sóc đầy đủ, bị bạo lực, xâm hại, hoặc phải lao động sớm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: "Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào" và nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm dành cho thiếu nhi, tổ chức Đoàn - Đội, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi ngôi trường phải là "một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc", tuyệt đối không để xảy ra bạo lực học đường, kỳ thị hay bắt nạt. Đối với gia đình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay đòn roi". Mỗi gia đình phải là nơi trẻ em lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc và niềm tin.

Tổ chức Đội đã không ngừng lớn mạnh

Tại buổi gặp mặt, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, đồng thời khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thiếu nhi cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chăm lo của Nhà nước.

Theo anh Bùi Quang Huy, cách đây tròn 85 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập với 5 đội viên đầu tiên do anh hùng liệt sĩ Kim Đồng làm đội trưởng. Đến nay, tổ chức Đội đã không ngừng lớn mạnh với gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang học tập, sinh hoạt tại hơn 23.000 liên đội trường tiểu học và THCS trên cả nước.

Hướng tới dấu mốc 85 năm thành lập Đội, các cấp bộ Đoàn và Hội đồng Đội đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, thi đua học tập, rèn luyện và chăm lo cho thiếu nhi với chủ đề "Đội ta lớn lên cùng đất nước". Hàng loạt cuộc thi, sân chơi lớn đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ măng non.

Bên cạnh các hoạt động thi đua học tập, anh Bùi Quang Huy cho biết công tác chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều công trình măng non, sân chơi thiếu nhi, thư viện, không gian đọc sách, nhà khăn quàng đỏ đã được xây dựng, trao tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tại 248 xã biên giới cũng được triển khai gắn với các cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Kết nối biên cương".

Anh Bùi Quang Huy bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng như miễn học phí, bữa ăn trưa miễn phí hay xây dựng 248 trường học liên cấp đạt chuẩn quốc gia tại các xã biên giới đã tạo nguồn động viên lớn để thiếu nhi cả nước tiếp tục học tập, rèn luyện, làm nhiều việc tốt.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành của các thế hệ măng non dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của Nhà nước, sự phụ trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.