Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh: Chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước

C HỦ TRƯƠNG MANG TẦM CHIẾN LƯỢC

Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân VN luôn giữ vững lập trường giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế VN 2024 ẢNH: TUẤN MINH

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định "xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, trong tham luận tại Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề "Quân đội nhân dân VN - Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh", cho rằng đây là chủ trương mang tầm chiến lược, thể hiện tư duy, nhận thức mới của Đảng đối với nhiệm vụ củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Để xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cần tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; kết hợp huấn luyện với đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của quân đội; chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Theo ông Cương, cần ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm, trên tuyến biên giới, biển, đảo. Duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ quân sự, chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; chế tạo được một số loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, từng bước bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới.

L ÀM CHỦ VŨ KHÍ, TRANG BỊ

Trong tham luận gửi hội thảo, thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực ngày càng được tăng cường, vị thế, uy tín của VN trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức đan xen với những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn.

Trong bối cảnh đó, ông Vịnh cho rằng Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng cần quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ đầu vào, kiên quyết giải quyết quân số dôi dư theo biểu tổ chức, biên chế đã ban hành, bảo đảm không tăng quân số trong toàn quân.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; tổ chức, biên chế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng gắn với địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, tổ chức.

Cạnh đó, cần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại; tập trung đầu tư xây dựng một số học viện, nhà trường theo mô hình "nhà trường thông minh", xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng quân đội hiện đại.

Tích cực nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị; làm chủ được thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm công nghiệp quốc phòng.