Xây khu nghỉ dưỡng trái phép, doanh nghiệp 'ngó lơ' biên bản xử phạt

Thời điểm cuối tháng 4.2026, xã Khe Sanh (Quảng Trị) bất ngờ nổi lên một địa điểm du lịch có tên "Hidden Hill" được xây dựng, đầu tư trên một khu đất lớn thuộc thôn Tà Đủ. Địa điểm này mở ra với các dịch vụ cà phê, ăn uống, lưu trú, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, đón khách, doanh nghiệp này vẫn chưa có đầy đủ các giấy phép kinh doanh, xây dựng và "mặc kệ" biên bản vi phạm hành chính của UBND xã đã ban hành trước đó.

"Ngó lơ" biên bản của xã

Nhằm ngăn chặn khu nghỉ dưỡng trái phép vi phạm, ngày 29.4, UBND xã Khe Sanh đã ban hành biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH tổng hợp Hai Long (trụ sở tại phường Đồng Hới) do ông N.H.Q làm người đại diện và là chủ của Hidden Hill.

Theo biên bản, Công ty TNHH tổng hợp Hai Long đã xây dựng công trình trái phép với tổng diện tích 274,4 m2. Thửa đất này được UBND huyện Hướng Hóa cũ cấp để sử dụng vào mục đích đất trồng cây lâu năm.

Khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép tại thôn Tà Đủ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu nghỉ dưỡng Hidden Hill, Công ty TNHH tổng hợp Hai Long đã cho xây dựng 9 ngôi nhà, trong đó 1 ngôi nhà có diện tích khoảng 100 m2 xây dựng tường xi măng, lợp mái tôn. Các ngôi nhà còn lại có diện tích từ 9 - 12 m2 được xây dựng lắp ghép từ thùng container. Các ngôi nhà được xây dựng ở vị trí sườn đồi, hướng ra suối Tà Đủ, kết nối với nhau bằng lối đi thang bộ.

Theo ông Q., khu nghỉ dưỡng của ông được khai trương vào dịp lễ 30.4 - 1.5. Trước đó, ông đã nhận được biên bản xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Khe Sanh, tuy nhiên vẫn hoạt động để có chi phí chi trả nhân công.

Một công trình được xây dựng bằng xi măng trên khu đất được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Trước thời điểm tôi khai trương khoảng 15 ngày, có đoàn của UBND xã đã về kiểm tra. Đến ngày 29.4, trước khai trương 1 ngày, UBND xã đã có biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên vì hoàn cảnh lúc đó, tôi vẫn tiếp tục tổ chức khai trương và đón khách sau đó", ông Q. nói.

Mặc dù có biên bản xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 29.4, tuy nhiên ông Q. vẫn tổ chức kinh doanh, đón khách đến cuối tháng 6 mới tạm dừng hoạt động.

Tháo gỡ hay tháo dỡ?

Theo UBND xã Khe Sanh, sau các buổi làm việc, ông Q. thừa nhận do không nhận thức hết các quy định của pháp luật nên đã có hành vi vi phạm. Ông mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ liên quan và cập nhật, bổ sung mục đích sử dụng đất của thửa đất thành đất thương mại dịch vụ vào quy hoạch chung của xã Khe Sanh trong thời gian tới.

Quán cà phê và các khu nhà lưu trú đang được công ty cho tạm dừng hoạt động với lý do... nâng cấp, sửa chữa ẢNH: BÁ CƯỜNG

Được biết, ông Q. đã cho xây dựng khu nghỉ dưỡng Hidden Hill với tổng số vốn khoảng 10 tỉ đồng. Sau khi có biên bản xử phạt, Công ty TNHH tổng hợp Hai Long cũng đã nộp số tiền phạt 7 triệu đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Q. cho biết, đã nhận thức được việc vi phạm pháp luật và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng. Song, ông mong muốn được cơ quan chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện, tháo gỡ các vướng mắc để có thể được đi vào hoạt động đúng quy định pháp luật.

Các ngôi nhà lưu trú lắp ghép từ thùng container và kết nối với nhau qua cầu thang, lối đi bộ cheo leo giữa sườn đồi ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Ban đầu tôi nghĩ rằng về quê hương cống hiến, tạo ra một cái đẹp, còn về thủ tục pháp lý chúng tôi nghĩ sẽ có chính quyền địa phương hướng dẫn để làm", ông Q. nói thêm.

Ông Nguyễn Anh Cư, Phó chủ tịch UBND xã Khe Sanh, cho biết địa phương có chủ trương phát triển các địa điểm du lịch sinh thái, sẵn sàng tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trước hết phải thượng tôn pháp luật, làm đúng với quy định.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng Hidden Hill với quán cà phê, nơi lưu trú và khu vui chơi tại suối Tà Đủ ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Với khu nghỉ dưỡng Hidden Hill, theo quy định của luật Đất đai thì buộc phải tháo dỡ, trả lại nguyên trạng ban đầu. Về việc tạo điều kiện cho trường hợp nói trên, xã vẫn sẽ liên hệ với các sở, ban, ngành xem xét nếu có hướng xử lý sẽ tư vấn thêm cho doanh nghiệp trên tinh thần thượng tôn pháp luật", ông Cư nói.