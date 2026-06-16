Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Xây nhà dưới 3 tầng được tự thiết kế

Đình Sơn
Đình Sơn
Nghị định 207/2026 của Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.7 quy định chi tiết một số điều của luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trong đó, đáng chú ý là quy định cụ thể về quản lý xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Theo nghị định, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ phải bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình và các khu vực lân cận; đồng thời hạn chế tác động đến môi trường xung quanh.

Hoạt động thiết kế và thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cùng các quy định liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Riêng nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc nhà ở do tổ chức làm chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định về hoạt động xây dựng của Chính phủ.

Cụ thể, chủ sở hữu được tự tổ chức thiết kế xây dựng nếu công trình đáp ứng đồng thời các điều kiện: dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250 m2 và chiều cao công trình dưới 12 m.

Xây nhà dưới 3 tầng được tự thiết kế- Ảnh 1.

Ảnh: Đình Sơn

Với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm nhưng không thuộc nhóm nêu trên, việc thiết kế phải do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định pháp luật thực hiện.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, ngoài yêu cầu về năng lực của đơn vị thiết kế, hồ sơ thiết kế còn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định, việc xây nhà ở riêng lẻ hoặc chuyển đổi công năng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Tin liên quan

Người dân có nhà, đất tại TP.HCM sau sáp nhập cần nắm thông tin này

Người dân có nhà, đất tại TP.HCM sau sáp nhập cần nắm thông tin này

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND 168 phường, xã và đặc khu hướng dẫn thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng nhà ở riêng lẻ Bất động sản địa ốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận