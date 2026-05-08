Xây tường ngăn nước tràn vào nhà

Mấy chục năm qua, những ngôi nhà dân nằm dưới chân cầu Chợ Cầu (nối đường Quang Trung từ Q.Gò Vấp sang Q.12 cũ, nay thuộc P.An Hội Tây, TP.HCM) chưa bao giờ bị ngập dù mưa lớn. Đó là nhờ nhà của bà con ở sát kênh Tham Lương, nước mưa thoát rất nhanh xuống kênh.

Tuy nhiên, gần đây, chỉ mới vài cơn mưa nhỏ, nhà đã bị nước tràn vào. Theo bà con, công trình cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang thi công đến sát nhà. Đơn vị thi công đang bịt lối đi, cống thoát nước ở cuối đường cũng bị ngăn lại, khiến nước mưa không thoát được xuống kênh Tham Lương dẫn đến tình trạng ứ đọng, tràn vào nhà.

Người dân xây tường gạch để ngăn nước vào nhà ẢNH: BÙI CHIẾN

Lo lắng quá trình thi công còn kéo dài trong khi mùa mưa đang tới gần nên các hộ dân đã xây tường ngay cửa nhà để ngăn nước, khiến việc đi lại, sinh hoạt rất khó khăn. Đáng nói, dù bịt lối đi ở cuối đường để thi công công trình, nhưng đơn vị thi công không đặt biển báo, khiến người dân cứ vô tư chạy vào theo thói quen. Thấy vậy, bà con khu vực này phải ghi tạm tấm biển báo: "Công trình đang thi công: Vui lòng đi lối khác. Cảm ơn".

Bảng thông báo do người dân tự viết ẢNH: BÙI CHIẾN

Đề nghị đơn vị thi công công trình cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên kiểm tra, khắc phục tình trạng trên để không ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.



